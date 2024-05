Rotatoria sulla Settevene, il M5S 2050 sollecita la Gubetti • Terzo Binario News

“E’ dalla metà del mese di luglio 2023 che il sindaco di Cerveteri Elena Gubetti promette la costruzione della rotatoria all’altezza dello svincolo autostradale proprio di Cerveteri.

Una promessa mai mantenuta, nonostante le rassicurazioni fornite – così almeno sostiene il Sindaco – da Autostrade per l’Italia. Nel frattempo sono continuati gli incidenti che hanno, ormai, raggiunto un numero decisamente allarmante, fra morti e feriti.

Stando alle previsioni di Gubetti, i lavori di costruzione della rotatoria avrebbero dovuto essere, ora, in dirittura d’arrivo. Peccato che del cantiere non vi sia traccia e che nessuno dell’amministrazione comunale della cittadina laziale abbia più toccato il tema. In buona sostanza, dopo la conferenza dei servizi svolta sembrava che l’apertura del cantiere fosse imminente, eppure qualcosa è andato storto.

Chiediamo alla Gubetti e alla sua Amministrazione di fare immediatamente chiarezza: lo si deve ai parenti delle vittime e dei feriti di un tratto di strada micidiale, mentre la cittadinanza tutta attende quanto prima aggiornamenti”.

Lo dichiarano il consigliere di Città Metro Paolo Ferrara e il referente del Gruppo Territoriale del M5S 2050 Cerveteri Attilio Di Maio.