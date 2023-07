Raccolta differenziata, a Montalto Marina e Pescia Romana incontri con l'esperto per conferire al meglio • Terzo Binario News

ncrementare il servizio e ottimizzare la differenziazione dei rifiuti, sensibilizzare cittadini e turisti riguardo al corretto conferimento; sanzionare i trasgressori che non rispettano le regole. È questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale che, nell’appalto già in essere avviato nel 2019, sta lavorando per migliorare l’attuale sistema di gestione dei rifiuti. Ciò include la progettazione di soluzioni all’avanguardia per il monitoraggio e la gestione dei rifiuti urbani, l’aumento dei cassonetti stradali e della frequenza di raccolta differenziata nelle cinque aree del territorio.

Nel frattempo con il raggiungimento di circa il 70% di raccolta differenziata, l’azienda appaltatrice, con il supporto del Comune e il contributo di un esperto, ha organizzato degli incontri rivolti a residenti e turisti, al fine di evitare errori in fase di conferimento ottenendo così un vantaggio ambientale ed economico per la cittadinanza.

Gli incontri con l’esperto di svolgeranno a Montalto Marina sul Lungomare Harmine (altezza incrocio via del Palombaro) dalle ore 17:30 alle ore 20:30 giovedì 6 luglio, venerdì 28 luglio, domenica 13 agosto, martedì 15 agosto.

A Pescia Romana l’incontro si terrà presso il Borgo Vecchio lunedì 10 luglio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e domenica 30 luglio presso il parcheggio in località Costa Selvaggia dalle ore 17:30 alle ore 20:30.

L’obiettivo finale è quello di creare una comunità consapevole dell’importanza della gestione sostenibile dei rifiuti, in grado di contribuire attivamente a preservare l’ambiente per le future generazioni.