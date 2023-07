Maestre Pie, l'angolo più bello di Tolfa per l'estate 2023 • Terzo Binario News

Lunedì la commissione ha scarpinato un paio d’ore, salendo e scendendo per i suggestivi vicoli dela centro storico di Tolfa, per decidere a quale strada o piazza assegnare il titolo di “Via più bella” del paese, versione estiva.

L’idea, da oltre un decennio fa, è portata avanti – anche per il periodo natalizio – dal Centro anziani oggi Aps La Rocca e dal Comune, sotto l’egida Tolfacittaslow. Il centro ha anche offerto, come già nel 2022, vasi di fiori ai cittadini del centro storico per aiutarli ad arredare al meglio la propria strada, vicolo o piazzetta.

La commissione era composta da Gigliola Aceto, Patrizia Botticelli, Fausto Massera, Monica Santoro e Cristiana Vallarino che, accompagnati da Daniela Cedrani ed Elena Rocchi, rispettivamente presidente e componente del direttivo de “La Rocca Aps”, alla fine hanno scelto piazza e via Maestre Pie come l’angolo più fiorito e meglio decorato di quest’estate. Lì sarà posizionata la targa 2023. Poi sono state decise due menzioni d’onore.

Una per via Costa Alta (foto sopra), che ha piazzato alcuni arredi davvero originali: una cornice attorno a una pianta e un altro vaso che spunta da un paio di jeans con tanto di scarpe ai piedi. L’altra per la cura negli addobbi a via delle Carceri (foto sotto).

Ad onore del vero, la bellissima via Alta era come sempre davvero piena di fiori, pulita e l’arredo ben curato, però dato che ha già vinto l’anno scorso e molte altre volte in passato fin dal 2013, per questa edizione è stata considerata “fuori concorso”.