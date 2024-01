Pulizia della Marina di Civitavecchia effettuata da Fare Verde • Terzo Binario News

Nella splendida cornice della spiaggia della marina di Civitavecchia, questa mattina si è svolta la pulizia dell’arenile, nell’ambito della XXXIII edizione della manifestazione nazionale “IL MARE D’INVERNO”, organizzata dal gruppo locale di FARE VERDE CIVITAVECCHIA , con il motto “c’è un mare di plastica di cui possiamo fare a meno”, evento tra i più longevi nel panorama nazionale.

Molte le persone sensibili all’ambiente si sono unite ai volontari di Fare Verde, partecipando attivamente e raccogliendo varie tipologie di rifiuti tra plastica, vetro, lattine, reti, mozziconi di sigarette, materiali ferrosi, legno e cuscini da imbarcazioni in quattordici sacchi trasparenti, suddivisi nel pieno rispetto della raccolta differenziata.

Nell’intervento di saluto e di ringraziamento ai partecipanti, il segretario generale di FARE VERDE ETS ODV Paolo Giardini ha portato i saluti del presidente nazionale Savino Gambatesa ed ha ricordato a tutti che l’inquinamento dei litorali è un problema che esiste per dodici mesi all’anno e non solo durante il periodo estivo.

Inoltre, l’iniziativa ha lo scopo di riportare al centro dell’attenzione la necessità di ridurre i rifiuti e di riciclarli il più possibile ed è anche un’azione di monitoraggio delle forme di inquinamento presenti sulle spiagge, dall’altro, per realizzare anche un censimento dei rifiuti più invadenti, denunciando in modo particolare il grave fenomeno dell’invasione della plastica. I dati raccolti saranno utilizzati per invitare le Istituzioni interessate sulla necessità di porre in essere soluzioni efficaci e risolutive, ricordando però che il conferimento nelle discariche deve essere l’ultima soluzione possibile.

Nell’ambito delle attività di raccolta dei rifiuti – dichiara Valentina Flacchi, presidente del gruppo locale FARE VERDE CIVITAVECCHIA – seppur pienamente soddisfatta del risultato dell’iniziativa, evidenzia che, nei pressi dell’arenile del Pirgo, sono state raccolte molte bottiglie di vetro anche rotte ed invita la cittadinanza ad un urgente e inappellabile presa di coscienza della situazione ambientale affinché le generazioni attuali e future possano costruire con azioni dirette un futuro nuovo e più sostenibile. Inoltre, si ringrazia l’amministrazione comunale e la Civitavecchia Servizi Pubblici per l’attenzione e la disponibilità manifestata.