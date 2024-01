Danzando e cantando per la ricerca scientifica a Civitavecchia, successo per la serata in favore di Ail • Terzo Binario News

Dopo un anno è tornato al Teatro Traiano lo spettacolo “Danzando… cantando”, per la serata in favore dell’Ail Roma Odv (Associazione italiana lotta contro la leucemia, linfomi e mielomi), che da tanti anni viene dedicata alla memoria di Marcello Manservigi, per anni referente dell’associazione a Civitavecchia. Fin dalla sua scomparsa sono stati la moglie e i figli a perpetuare questa bella tradizione, ormai arrivata al diciottesimo anno.

In apertura dello spettacolo, organizzato da “Il Mosaico” per la direzione artistica di Giulio Castello, la presentatrice Nicoletta Scirè ha chiamato sul palco Pamela Manservigi, che ha descritto le attività dell’associazione. Il consigliere Vincenzo Palombo, presidente della Commissione Cultura, ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale di Civitavecchia. Presenti in platea l’assessore ai Servizi sociali Deborah Zacchei e i consiglieri Boschini e Iacomelli.

Molto applauditi dal folto pubblico i momenti di danza, con l’esibizione degli allievi di alcune scuole di Civitavecchia, e quelli di canto, con Irina Arozarena, Lucy Campeti e Alicia Lucignani, figlia dell’indimenticata Lorena Scaccia. L’incasso della serata – al netto delle spese sostenute – è andato come contributo all’attività della Ail Roma Odv.