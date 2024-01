“Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici”, la Cna: via al progetto formativo • Terzo Binario News

Iniziativa finanziata dalla Regione Lazio tramite i fondi del Fse+ 2021/2027

CNA Sostenibile ha avviato la fase di raccolta delle iscrizioni al corso, finalizzato a formare professionisti qualificati in grado di intervenire sui giardini delle dimore e sui parchi storici del territorio regionale dove rappresentano una presenza di grande significato sia in termini numerici, che culturale e di impatto identitario.

Un’occasione anche per chi è già in possesso di esperienza o opera nel settore: i posti finanziati dal progetto della Regione Lazio disponibili sono limitati, la partecipazione è gratuita ed è prevista una indennità economica per i soggetti non occupati.

CNA Sostenibile, ente accreditato dalla Regione Lazio, ha sviluppato l’intervento formativo con partner d’eccellenza, quali: CNA Viterbo e Civitavecchia, Promotuscia – azienda specializzata nell’organizzazione di viaggi ed eventi in giardini e dimore storiche – l’Università della Tuscia e l’istituto “F. Orioli” (indirizzo: Agricoltura e sviluppo rurale), oltre ad alcune delle più significative aziende del settore operanti sul territorio.

Il progetto ha una durata complessiva 600 ore, di cui 240 di aula, 120 di pratica e 240 di stage. Otto i giardini storici della Tuscia che hanno aderito al progetto e saranno oggetto di studio e formazione teorico pratica durante l’intervento: Villa Lante a Bagnaia, Palazzo Farnese a Caprarola, Villa Giustiniani a Bassano Romano, Prato Giardino a Viterbo, il Bosco del Sasseto ad Acquapendente, il Parco di Villa Altieri a Oriolo Romano, i Giardini del Palazzo Vescovile di Montefiascone e il Giardino/orto della Diocesi di Viterbo.

20 i posti disponibili, sia per occupati che per disoccupati. È possibile inviare la candidatura entro le ore 17 del 15 febbraio 2024 consultando il bando di selezione e utilizzando il modulo di iscrizione presenti sul sito di CNA Sostenibile: www.cnasostenibile.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare CNA Sostenibile al numero 0761.1768398 o all’indirizzo mail formazione@cnasostenibile.it.