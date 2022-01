Prossimi a concludersi i lavori per la rotatoria all’ingresso di Cerveteri - Terzo Binario News

Termine del cantiere previsto per la fine di gennaio

Proseguono a Cerveteri i lavori per la realizzazione della rotatoria all’ingresso del paese.

Il cantiere, situato all’incrocio tra Via Italo Chirieletti e la Via Settevene Palo, è finalizzato alla realizzazione di una rotatoria che andrà a sostituire il semaforo precedentemente esistente e che di conseguenza sia in grado di snellire il traffico soprattutto nelle ore di punta.

I lavori, molto attesi in città, hanno subito dei rallentamenti sulla tabella di marcia a causa degli interventi necessari sui sottoservizi esistenti, ma dovrebbero concludersi entro la fine di gennaio.