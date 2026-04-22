Palio Marinaro 2026, successo di partecipanti a Civitavecchia • Terzo Binario News

Si è conclusa nel migliore dei modi l’edizione 2026 del Palio Marinaro di Santa Fermina, confermandosi ancora una volta come uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati del territorio.

A Civitavecchia il mare è tornato protagonista, insieme ai Nuovi Rioni Storici cittadini, agli istituti nautici provenienti da tutta Italia e alle marinerie giunte da diverse realtà della penisola e anche dall’estero.

Un successo sotto ogni punto di vista, testimoniato dall’entusiasmo degli equipaggi, dalla grande affluenza di pubblico e dai numerosi attestati di stima rivolti all’organizzazione guidata dal presidente Sandro Calderai.

La manifestazione, che ha aperto ufficialmente i festeggiamenti in onore della patrona Santa Fermina, si è inaugurata con il tradizionale e suggestivo Corteo Storico del Palio, realizzato in sinergia con la Pro Loco di Civitavecchia. Un momento particolarmente partecipato, arricchito dalla presenza degli equipaggi, dei bambini delle scuole, del gruppo di cammino della Asl RM4 e dei ragazzi dell’associazione La Lampada Blu. A rendere ancora più intenso l’avvio è stata la benedizione di Don Cono, seguita da uno dei momenti più toccanti: la pagaiata del Dragon Boat delle donne Andos e il simbolico lancio dei palloncini.

Il sabato mattina è stato dedicato alle regate tra i Nuovi Rioni Storici, nelle categorie junior e senior, seguite da una coinvolgente gara con equipaggi misti. A conquistare la vittoria sono stati i “Matusa”, formati dagli atleti della Mare Nostrum Claudio Guida, Ivano Scotti, Antonino Ponzio e Pierluigi Valente. Nel pomeriggio spazio alle qualificazioni del Palio dei Tre Porti riservate agli istituti nautici, preludio alle attesissime finali della domenica.

Grande orgoglio anche per la rappresentanza locale, con l’istituto Stendhal- Calamatta che ha difeso con onore i colori cittadini, insieme al gruppo scout Odos, ormai parte integrante della Mare Nostrum, che ha partecipato con entusiasmo e spirito di squadra.

Domenica che il Palio ha raggiunto il suo apice, con gare spettacolari e combattute fino all’ultima remata. Le regate tra le marinerie d’Italia hanno regalato emozioni forti, con equipaggi di altissimo livello. Nel senior femminile ha trionfato Castiglione, seguita da Orbetello-Scalo e Civitavecchia, mentre nel senior maschile la vittoria è andata a Talamone davanti ad Albinia e Castiglione.

Grande protagonista tra gli istituti nautici è stato l’IIS Cappellini Sauro di La Spezia, capace di imporsi sia nel junior femminile che nel maschile. Alle sue spalle, nelle diverse classifiche, Genova, Civitavecchia e altre realtà nautiche di alto livello, a conferma della qualità tecnica e sportiva delle scuole partecipanti.

Ma al di là dei risultati, a colpire è stato soprattutto il comportamento dei ragazzi: giovani che hanno saputo distinguersi per educazione, disciplina e spirito di squadra, incarnando pienamente i valori dello sport. Un orgoglio anche per la rappresentanza locale dell’IIS Stendhal Calamatta, che ha difeso con onore i colori della città.

Fondamentale il lavoro della macchina organizzativa della Mare Nostrum 2000, che ha curato ogni dettaglio grazie all’impegno di volontari, tecnici e collaboratori. Determinante anche il contributo delle forze dell’ordine, della Capitaneria di Porto, della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato, che hanno garantito sicurezza e ordine durante tutta la manifestazione.

Dietro tutto questo, una macchina organizzativa solida e capillare. La Mare Nostrum 2000 ha curato ogni dettaglio con precisione, grazie al lavoro instancabile dei soci storici Claudio Guida, Antonino Ponzio e Pierluigi Valente, impegnati durante tutto l’anno nella gestione delle imbarcazioni. Durante l’evento la segreteria è stata coordinata da Pierluigi Valente e Fabiana Pietrarelli.

Determinante anche il contributo della squadra tecnica composta da allenatori qualificati formatisi all’interno dell’associazione: Ivano Scotti, Davide Orlandi, Alessandro Pazzaglia e Gennaro Lo Iacono, affiancati da Cristiana Giardini.

Accanto alle gare numerosi eventi collaterali hanno animato la città: mostre, iniziative culturali e il Villaggio del Palio sul molo San Giovanni Paolo II, insieme al villaggio della salute sotto le mura Urbano VIII. Un programma ricco che ha coinvolto cittadini e visitatori, rafforzando il legame tra la città e il suo mare.

A testimoniare l’importanza dell’evento anche la presenza delle istituzioni, tra cui la vicesindaca Stefania Tinti. Le premiazioni hanno chiuso una manifestazione intensa, condotta come sempre con professionalità da Romina Mosconi, voce storica del Palio.

Nel suo messaggio finale, il presidente Calderai ha ringraziato tutti gli equipaggi, gli insegnanti e gli organizzatori, sottolineando come lo spirito del Palio resti quello di sempre: sano agonismo, amicizia e condivisione.

L’edizione 2026 si chiude così come una delle più riuscite degli ultimi anni, capace di unire spettacolo, organizzazione e valori autentici. E mentre il “popolo del remo” continua a crescere, lo sguardo è già rivolto al futuro, con nuove idee e l’entusiasmo di chi sa che il mare di Civitavecchia ha ancora tante storie da raccontare.

Bari: Domenico Antonacci, Andrea Antezza, Armando Avolio, Mirco Sgaramella, Marina Miglietta.

Pescara: Raffaele Di Lizio, Francesco Ricci, Corrado Centonce, Giuseppe Di Persia, Martina Curreri.

Orbetello: Massimiliano Fortunato, Federico Cappoli, Leonardo Geggia, Claudio Piro, Maurizio Ottosi.

Civitavecchia: Stefano e Manuel D’Addazio, Samuele Godani, Umberto Arcadi, Lorenzo Cerasa.

Senior Femminile

Porto Ercole: Sara Dennisi, Roberta Gabrielli, Flavia Restaldi, Alessia Fronda, Gianluca Santi.

Bari: Anna Piro, Donatella Costantini, Rosanna Cafagna, Elena Paternello, Marina Miglietta.

Civitavecchia: Micaela D’Amico, Paola Peris, Marcello Iacopucci, Margherita Fraticelli, Viviana Melgrani.

Orbetello Scalo: Beatrice Rossi, Giorgia Schiamo, Diletta Bellumori, Giorgia Casutta, Alessandro Giovani.

Pescara: Palmina Leonzi, Lorella Leonzi, Ilaria Natale, Elisa Cesco, Martina Curreri.

Isola d’Elba: Karin Ostatkova, Elisabetta Lupi, Manuela Funai, Ilaria Belletti, Beatrice Lori, Sofi Matasera, Giorgia Giacomelli.

Castiglione Rione Santa Caterina: Marianna Sanchini, Giuditta Bottacci, Maria Assunta Bovenzi, Marta Ciani, Alice Viti.