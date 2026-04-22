Civitavecchia Excellence, la nuova vetrina digitale proposta da Confcommercio • Terzo Binario News

“Civitavecchia Excellence: la nuova vetrina digitale che valorizza il territorio!

Nel cuore di un territorio ricco di storia, tradizione e potenzialità imprenditoriali nasce

Civitavecchia Excellence, un progetto pensato per dare valore e visibilità concreta alle attività

commerciali del comprensorio.

L’obiettivo è chiaro: mettere al centro le eccellenze locali, creando un ecosistema digitale capace di raccontare, promuovere e connettere imprese, cittadini e visitatori.

Una vetrina digitale per le imprese del territorio Civitavecchia Excellence non è solo un portale, ma una vera e propria piattaforma di promozione territoriale.

Ogni attività avrà la possibilità di:

• Creare un profilo dedicato

• Presentare prodotti, servizi e identità

• Essere visibile su un sito disponibile in 3 lingue

• Intercettare sia il pubblico locale che quello internazionale

Un passaggio fondamentale per portare il commercio locale verso una dimensione più moderna,

accessibile e competitiva.

Valorizzare le eccellenze: il cuore del progetto

Il progetto nasce da un principio preciso:

ogni territorio cresce quando valorizza ciò che lo rende unico

Civitavecchia Excellence racconta:

• Le attività storiche e innovative

• I prodotti tipici locali

• Le realtà artigianali e commerciali

• Le storie imprenditoriali del territorio

Un lavoro di narrazione che trasforma ogni attività in un vero e proprio ambasciatore del territorio.

Percorsi gratuiti tra arte, cultura e commercio

Uno degli elementi distintivi è la creazione di percorsi tematici gratuiti, che uniscono:

• Arte

• Cultura

• Commercio

Itinerari pensati per guidare cittadini e turisti alla scoperta della città, creando un collegamento

diretto tra luoghi iconici e attività commerciali.

Connessione con il turismo crocieristico

Civitavecchia è uno dei principali hub crocieristici del Mediterraneo.

Per questo, il progetto integra una visione strategica fondamentale:

collegare il flusso dei crocieristi con il tessuto commerciale locale

Attraverso contenuti digitali, percorsi e visibilità online, le attività avranno l’opportunità di

intercettare un pubblico internazionale, trasformando il passaggio dei turisti in un’occasione

concreta di sviluppo economico.

Una piattaforma che racconta la città

Civitavecchia Excellence include sezioni dedicate a:

• Arte e cultura

• Prodotti tipici locali

• Eventi in città

Un sistema integrato che permette di raccontare Civitavecchia in modo completo, rendendola più

attrattiva e riconoscibile.

Un progetto condiviso per lo sviluppo del territorio

Civitavecchia Excellence è un progetto realizzato da:

Confcommercio Roma

Confcommercio Civitavecchia Litorale Nord

Con il contributo di:

Camera di Commercio di Roma

In collaborazione con:

F.I.P.E. Roma

F.I.D.A. Roma

Ebit Lazio

Con il patrocinio di:

Città di Civitavecchia

Assessorato al Commercio

Assessorato al Turismo

Pro Loco Civitavecchia

Fondazione Ca.Ri.Civ

Associazione Mare Nostrum 2000

Una visione chiara: far crescere il territorio

Civitavecchia Excellence rappresenta un passo concreto verso un modello di sviluppo moderno, in

cui digitale, turismo e commercio lavorano insieme.

Un progetto che non si limita a promuovere, ma che costruisce valore nel tempo, creando

connessioni, opportunità e una nuova identità per il territorio.