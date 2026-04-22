Civitavecchia Excellence, la nuova vetrina digitale proposta da Confcommercio • Terzo Binario News

“Civitavecchia Excellence: la nuova vetrina digitale che valorizza il territorio!
Nel cuore di un territorio ricco di storia, tradizione e potenzialità imprenditoriali nasce
Civitavecchia Excellence, un progetto pensato per dare valore e visibilità concreta alle attività
commerciali del comprensorio.
L’obiettivo è chiaro: mettere al centro le eccellenze locali, creando un ecosistema digitale capace di raccontare, promuovere e connettere imprese, cittadini e visitatori.
Una vetrina digitale per le imprese del territorio Civitavecchia Excellence non è solo un portale, ma una vera e propria piattaforma di promozione territoriale.
Ogni attività avrà la possibilità di:
• Creare un profilo dedicato
• Presentare prodotti, servizi e identità
• Essere visibile su un sito disponibile in 3 lingue
• Intercettare sia il pubblico locale che quello internazionale
Un passaggio fondamentale per portare il commercio locale verso una dimensione più moderna,
accessibile e competitiva.
Valorizzare le eccellenze: il cuore del progetto
Il progetto nasce da un principio preciso:
ogni territorio cresce quando valorizza ciò che lo rende unico
Civitavecchia Excellence racconta:
• Le attività storiche e innovative
• I prodotti tipici locali
• Le realtà artigianali e commerciali
• Le storie imprenditoriali del territorio
Un lavoro di narrazione che trasforma ogni attività in un vero e proprio ambasciatore del territorio.
Percorsi gratuiti tra arte, cultura e commercio
Uno degli elementi distintivi è la creazione di percorsi tematici gratuiti, che uniscono:
• Arte
• Cultura
• Commercio
Itinerari pensati per guidare cittadini e turisti alla scoperta della città, creando un collegamento
diretto tra luoghi iconici e attività commerciali.
Connessione con il turismo crocieristico
Civitavecchia è uno dei principali hub crocieristici del Mediterraneo.
Per questo, il progetto integra una visione strategica fondamentale:
collegare il flusso dei crocieristi con il tessuto commerciale locale
Attraverso contenuti digitali, percorsi e visibilità online, le attività avranno l’opportunità di
intercettare un pubblico internazionale, trasformando il passaggio dei turisti in un’occasione
concreta di sviluppo economico.
Una piattaforma che racconta la città
Civitavecchia Excellence include sezioni dedicate a:
• Arte e cultura
• Prodotti tipici locali
• Eventi in città
Un sistema integrato che permette di raccontare Civitavecchia in modo completo, rendendola più
attrattiva e riconoscibile.
Un progetto condiviso per lo sviluppo del territorio
Civitavecchia Excellence è un progetto realizzato da:
Confcommercio Roma
Confcommercio Civitavecchia Litorale Nord
Con il contributo di:
Camera di Commercio di Roma
In collaborazione con:
F.I.P.E. Roma
F.I.D.A. Roma
Ebit Lazio
Con il patrocinio di:
Città di Civitavecchia
Assessorato al Commercio
Assessorato al Turismo
Pro Loco Civitavecchia
Fondazione Ca.Ri.Civ
Associazione Mare Nostrum 2000
Una visione chiara: far crescere il territorio
Civitavecchia Excellence rappresenta un passo concreto verso un modello di sviluppo moderno, in
cui digitale, turismo e commercio lavorano insieme.
Un progetto che non si limita a promuovere, ma che costruisce valore nel tempo, creando
connessioni, opportunità e una nuova identità per il territorio.