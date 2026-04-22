Dal 22 al 29 aprile Open Week sulla Salute della Donna della Asl Roma 3 a Ostia • Terzo Binario News

Dal 22 al 29 aprile si terrà in tutta Italia Open Week Salute Donna, la settimana di servizi clinici, diagnostici e informativi rivolta alla popolazione al femminile e promossa da Fondazione Onda ETS.

Iniziativa alla quale aderisce anche quest’anno la ASL Roma 3 con una serie di attività offerte all’interno del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Grassi di Ostia e nel Dipartimento delle Cure Primarie presso il Consultorio di Ostia che fanno parte del network Bollino Rosa.

Il servizio, aperto a tutte le utenti e non solo quelle che appartengono al territorio di competenza della ASL Roma 3, per una settimana offre la possibilità di accedere gratuitamente ad una serie di incontri informativi, visite e consulenze che riguardano il parto, la gravidanza, la contraccezione e le coppie di genitori per quanto riguarda la cura e la gestione dei nascituri.

“Anche quest’anno vogliamo ribadire l’importanza della prevenzione offrendo alle donne la possibilità di conoscere meglio se stesse, la propria salute e i principali fattori di rischio sottolineando l’importanza della diagnosi precoce e l’adozione di corretti stili di vita. Mettendo a disposizione un impegno multidisciplinare per coprire le diverse esigenze nelle varie fasi di vita: dall’adolescenza all’età adulta e il periodo della menopausa. Questa iniziativa rappresenta anche una occasione per avvicinare sempre più l’utenza ai servizi che le nostre strutture erogano ogni giorno tra consulenze, screening e confronti con professionisti di diversi settori”, spiega Rita Gentile, Dirigente delle Professioni Ostetriche e Responsabile Progetto Onda della ASL Roma 3.

“Sarà una settimana di informazione e invito all’azione per rafforzare il concetto della prevenzione e della cura della salute. La tempestività significa cogliere segnali precoci di possibili problemi e affrontarli con immediati percorsi terapeutici”, conclude Gentile.

Il programma completo delle diverse iniziative che si terranno fino al 29 aprile al Grassi e al Consultorio all’interno della Casa della Salute di Ostia è disponibile sul sito della ASL Roma 3.