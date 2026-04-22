I Rioni di Cerveteri raccontati dalla 2^C della Salvo D’Acquisto • Terzo Binario News

Si è svolta ieri, presso l’aula consiliare del Comune di Cerveteri, una splendida iniziativa organizzata dalla classe 2^C della scuola primaria dell’I.C. Salvo D’Acquisto, sul tema dei “Rioni”.

All’evento hanno partecipato il Vice Sindaco Riccardo Ferri, gli Assessori Emanuele Parroccini e Francesca Cennerilli e una rappresentanza dei Presidenti dei rioni.

I bambini, attraverso lavori svolti in classe e visite didattiche sul territorio, hanno raccontato Cerveteri, le sue origini e la sua suddivisione in rioni, che sono: San Pietro, Casaccia, Garbatella, Boccetta, Fornace, Madonna dei Canneti, Fontana Morella e Tyrsenia. Il senso di appartenenza, le origini, ma anche la sete di conoscenza sono stati gli elementi distintivi dell’intero percorso di scoperta del territorio.

Hanno illustrato ai presenti gli aspetti storici e le peculiarità di ogni rione: la collocazione geografica, l’origine dei nomi e gli stemmi. Hanno inoltre realizzato un plastico del centro storico e un libricino che ripercorre le tappe dell’intero progetto.

Sul finale hanno sorpreso tutti con una filastrocca dedicata proprio a Cerveteri, dando prova di conoscere e iniziare a interiorizzare la storia che rende grande la nostra cittadina.

Parroccini (assessore allo Sport, Eventi Sportivi, Attività Produttive e Mercati, Rapporti con i Rioni e Pro Loco) – questa bella iniziativa intrapresa da bambini di soli 7/8 anni è quantomai attuale. Proprio un mese fa l’Amministrazione Comunale ha approvato un regolamento che per la prima volta nella storia di Cerveteri istituzionalizza e riconosce ufficialità ai” Rioni” che compongono il nostro territorio così come la festa tra le più rappresentative della città che è la sagra dell’uva. Abbiamo istituzionalizzato ma soprattutto riconosciuto il grande lavoro che i Rioni ed i loro partecipanti fanno durante l’anno attraverso iniziative volte ad aggregare la popolazione ed a finanziare la realizzazione degli splendidi carri allegorici messi in scena durante la “Sagra dell’Uva”. Da quando i rioni si sono rimessi in moto – prosegue Parroccini – la sfilata dei carri allegorici può vantare la realizzazione di meravigliose scenografie e la partecipazione di tantissimi figuranti registrando, ogni anno, un numero crescente di visitatori diventando uno degli appuntamenti più attesi dell’estate di questo litorale a nord di Roma.

Cennerilli (Assessore alla Cultura e al Turismo) – questa occasione, offerta dai bambini della 2^C , oltre a trattare un tema che è particolarmente sentito in città e la presenza dei Presidenti dei Rioni, nonostante sia un giorno lavorativo lo attesta ampiamente, ci offre un grande spunto di riflessione.

I bambini oggi – prosegue Cennerilli – non parlano solo di Rioni e della nostra città, ma dell’importanza di essere parte di qualcosa, del senso della comunità, dell’identità e della condivisione. Nelle comunità come quella di Cerveteri, a differenza di grandi città, è possibile grazie a queste iniziative, a quelle dei rioni e dell’Amministrazione Comunale partecipare attivamente alla vita cittadina ma da protagonisti e non da spettatori. Ci auguriamo che questi piccoli cittadini, dopo l’iniziativa di oggi, possano contribuire ancora partecipando alle iniziative future con lo stesso entusiamo.

Ferri (vice Sindaco) – sono onorato di partecipare e di portare i saluti del Sindaco Elena Gubetti. Questa platea di piccoli cittadini ed il loro lavoro ci ricorda quanta storia c’è in questo territorio e quanto è importante condividere tradizioni, usi, costumi proprio attraverso iniziative come queste. Voglio ringraziare la 2^C tutta, le maestre, per aver investito su di un progetto che racconta la nostra Città e la sua anima pulsante che sono i Rioni. Come ha detto l’ass.Parroccini – prosegue Ferri – finalmente i Rioni ed i loro principali attori che sono i nostri concittadini hanno avuto il riconoscimento che meritavano attraverso l’istituzionalizzazione degli stessi con l’approvazione di un regolamento dedicato e di un disciplinare finalizzato a regolamentare la sfilata dei carri allegorici.