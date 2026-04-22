Casaletto Rosso, la Crisostomi "scorta" l'assessore Scilipoti fra le buche • Terzo Binario News

“Questa mattina ho “scortato” l’Assessore ai lavori pubblici ed il consigliere di minoranza di FI Luca Gross Insieme all’Assessore Scilipoti e al consigliere Luca Grossi oggi abbiamo effettuato un sopralluogo sopralluogo in via del Casaletto Rosso, partendo dal campo da rugby fino ad arrivare al cancello dei pratini (zona ripetitori), al fine di consentire agli stessi di verificare di persona le criticità più volte segnalate dai noi residenti e messe nere su bianco con una richiesta protocollata in Comune e accompagnata da una raccolta firme.

​L’Assessore ha documentato accuratamente con un video l’intero tratto percorso per analizzare lo stato del manto stradale, le buche più critiche e pianificare i successivi interventi.

Tra gli impegni ribaditi per la zona:

– la verifica delle tempistiche per i lavori di competenza Acea;

– la verifica delle risorse economiche disponibili per il ripristino del manto stradale almeno per la via principale;

– contenitori per la raccolta del vetro”.

Jenny Crisostomi