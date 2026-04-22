Cocciniglia Tartaruga a Tarquinia Lido, via al trattamento dei pini • Terzo Binario News

Sono iniziati gli interventi di trattamento sui pini di Tarquinia Lido per contrastare la diffusione della cocciniglia tartarugata, insetto infestante che negli ultimi anni ha causato gravi danni al patrimonio arboreo del litorale.
Le operazioni, coordinate dagli uffici competenti, prevedono interventi mirati e programmati con l’obiettivo di contenere la proliferazione del parassita e salvaguardare la salute delle alberature, elemento distintivo del paesaggio della località.
I trattamenti verranno effettuati nel rispetto delle normative vigenti e con prodotti specifici a basso impatto ambientale, garantendo la sicurezza di residenti, turisti e animali domestici. Durante le attività, alcune aree potranno essere temporaneamente delimitate per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni.
“Non appena siamo venuti a conoscenza dell’infestazione del parassita – dichiara il sindaco Francesco Sposetti –, abbiamo avviato la fase operativa per tutelare il patrimonio verde del Lido”.
L’amministrazione comunale invita inoltre i proprietari di aree private a verificare la presenza della cocciniglia tartarugata sui propri pini e ad attivarsi, se possibile, con interventi analoghi, al fine di contribuire in maniera più efficace al contenimento del fenomeno.