Truffe telefoniche agli anziani, allarme della Municipale di Roma Capitale • Terzo Binario News

La Polizia Locale di Roma Capitale informa la cittadinanza che è stata segnalata una presunta truffa telefonica ai danni, in particolare, di persone anziane.
Alcuni individui, spacciandosi per operatori o incaricati di forze di polizia, contattano telefonicamente le vittime invitandole ad uscire dalla propria abitazione per recarsi presso la sede del Comando Generale della Polizia Locale sito in via della Consolazione, con motivazioni pretestuose e ingannevoli.
Si precisa con fermezza che nessun ufficio della Polizia Locale richiede ai cittadini, e in particolare agli anziani, di recarsi presso sedi istituzionali a seguito di contatti telefonici non ufficiali.
Gli uffici di Polizia Giudiziaria del Comando hanno immediatamente avviato le indagini per risalire agli autori di tali condotte.
Si raccomanda alla cittadinanza di prestare attenzione e di non dare seguito a richieste telefoniche sospette; di non fornire dati personali o informazioni sensibili; di non uscire di casa su invito di sconosciuti ricevuto telefonicamente.
Gli episodi devono essere segnalati con la massima tempestività presso qualsiasi ufficio della Polizia Locale di Roma Capitale, fornendo, qualora possibile, il numero telefonico del chiamante.
La collaborazione dei cittadini è fondamentale per prevenire e contrastare tali fenomeni criminosi.