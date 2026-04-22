Forza Italia Ladispoli si incontra con Noi Moderati • Terzo Binario News

“Clima di grande sintonia e spirito costruttivo all’incontro tra le delegazioni cittadine di Forza Italia e Noi Moderati, riunitisi nei giorni scorsi presso la sede locale azzurra.

Il confronto, estremamente cordiale e positivo, ha confermato la piena unità d’intenti tra le due forze politiche.

I rappresentanti dei due partiti hanno espresso una piena sintonia di vedute, essendo realtà politiche che affondano le radici nei medesimi valori liberali, popolari e riformisti. Questa identità condivisa rappresenta la base solida su cui Forza Italia e Noi Moderati intendono costruire un percorso politico volto all’unità del Centrodestra come strutturato a livello nazionale.

L’obiettivo dichiarato è quello di sviluppare una politica condivisa e coinvolgente per Ladispoli.

In una fase cruciale per il futuro del territorio, le due forze politiche concordano sulla necessità di dare un nuovo impulso allo sviluppo della città, mettendo al centro progetti concreti che rispondano alle esigenze dei cittadini, delle imprese e delle famiglie.

L’incontro segna l’inizio di una collaborazione che vedrà Forza Italia e Noi Moderati impegnati fianco a fianco in iniziative utili per il bene della città”.

Forza Italia Ladispoli

Il Segretario

Prof. Fabio CAPUANI