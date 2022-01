Tralicci e alberi abbattuti dal vento a Cerveteri, gli interventi della protezione civile - Terzo Binario News

Nottata e prime ore del giorno difficili a Cerveteri a causa del forte vento.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile guidato dal Responsabile Renato Bisegni è infatti intervenuto in diverse zone del territorio per mettere in sicurezza alberi e tralicci della linea telefonica caduti a terra a seguito della forza del vento.

In particolare, gli interventi sono stati effettuati in Via della Necropoli, dove è caduto un albero, prontamente rimosso dalla Multiservizi Caerite con i Volontari ProCiv, e in Via Casali di Zambra, dove sono caduti i tralicci della TELECOM.

Sul posto, in questo caso, squadre di soccorso Telecom e i Carabinieri di zona.