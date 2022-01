Le raffiche di vento forte creano disagi anche a Valcanneto - Terzo Binario News

Il forte vento che nella notte si è abbattuto sul litorale non ha risparmiato neanche la frazione di Valcanneto a Cerveteri.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, oltre ad essere intervenuto in Via della Necropoli e in Via Casali di Zambra, si è recato anche lungo la Via Doganale, una delle arterie principali di Valcanneto.

Le forti raffiche di vento stanno creando disagi un po in tutto il litorale e secondo le previsioni se ne avrà almeno per le prossime 24 ore.