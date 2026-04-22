La Cena delle Beffe al Gassman di Civitavecchia • Terzo Binario News

Quando un poema drammatico di Sem Benelli (La Cena delle Beffe) intrecciato con un’opera lirica di Giacomo Puccini (Gianni Schicchi) finisce in una parodia dei fratelli Gattavilla, diventa una farsa con una miriade di situazioni esilaranti.
Ci troviamo a Bracciano nel 1499, quasi 1500.
Una vendetta da mettere in atto contro prepotenze subite, si conclude con l’imbroglio di una eredità ambita da tutti i personaggi della commedia. Nel brindisi finale non può mancare la famosa frase …
“Chi non beve con me, peste lo colga!”.