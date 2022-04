Promozione: la capolista Aurelio a Santa Marinella, Tolfa a Fregene e Borgo a Soriano - Terzo Binario News

Giornata di Promozione molto interessante per le tre compagini locali. Infatti l’undicesima di ritorno del girone A vede la capolista Antica Aurelio ospite del Santa Marinella (dalle 11), il Tolfa secondo a Fregene contro la terza in classifica (sempre alle 11) e il Borgo San Martino scende in campo alle 16 a Soriano.

La sfida più succosa è quella dello stadio Fronti, dove i rossoblù affrontano l’ostacolo più difficile. Sul fronte romano assenti Sganga e Fiorini squalificati e c’è il dubbio su Floris mentre – finalmente – mister Nicola Salipante può contare su tutti gli effettivi. «L’Aurelio presenta pochi punti deboli quindi dobbiamo essere intensi e vivaci agonisticamente per contrastarli a dovere. Stavolta poi abbiamo un obbligo verso la piazza ed è quello di ricordare al meglio Luca Bacheca»

Il Tolfa è nel pieno della settimana in cui si gioca la stagione: mercoledì il secondo tempo di Coppa Italia con passaggio del turno, oggi l’ostacolo Fregene e mercoledì si torna allo Scoponi. Infatti c’è il quarto di finale della competizione infrasettimanale contro lo Sporting Montesacro (quinto nel girone B), anch’esso in gara secca. Tornando al campionato, gli uomini di Daniele Fracassa affrontano il Fregene Maccarese terzo e distante quattro lunghezze. Il tecnico necessariamente dovrà gestire i giocatori per il doppio impegno ravvicinato. Riposo forzato per capitan Alessio Mecucci, squalificato.

Trasferta insidiosa per il Nuovo Borgo San Martino (quarto) che nel pomeriggio deve vedersela con una Sorianese in crisi causa assenze. Il tecnico cerite Emiliano Bernardini sarà privo dello squalificato Daniel Alexander Paraschiv.