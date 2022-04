Nidi a Torre Flavia, transito vietato ai cani - Terzo Binario News

“È molto importante non transitare o sostare con i cani in tutto il territorio del monumento naturale ‘palude di Torre Flavia’, compresa la spiaggia, soprattutto nel periodo di nidificazione di fratino e corriere piccolo, due specie rare di uccelli che nidificano sulla sabbia e i cui nidi (e giovani appena nati) sono particolarmente vulnerabili ad ogni tipo di predatore (qualsiasi cane, anche considerato mansueto, stressa gli uccelli che possono abbandonare il nido).

Le ordinanze del comune di Cerveteri e il regolamento del comune di Ladispoli vietano il transito dei cani su tutta l’area protetta, compresa la spiaggia.

Ci saranno organi di polizia giudiziaria che, con una certa frequenza, controllerano l’area e potranno elevare sanzioni.

Ringraziamo tutte le persone proprietarie dei cani che mostrano sensibilita’ e pazienza e che ci aiutano a tutelare questi rarissimi animali in via di estinzione.

Noi del parco e gli amici della lipu saremo a disposizione per trovare nuove soluzioni assieme ai comuni, cosi’ da consentire l’individuazione di nuove aree ove far passeggiare i propri cani.

Siamo disponibili a fornire, ai proprietari dei cani, gadget e informazioni per spiegare meglio perche’ non e’ consentito il transito dei cani nel parco.

Il vademecum

– Rispettate i turni che vi siete assegnati, comunicate almeno 48h prima eventuale assenza.

– Ricordate che le ore più critiche sono quelle dell’alba e del tramonto quando, malgrado i divieti, vengono portati cani in spiaggia. Altri momenti critici sono i fine settimana e i giorni festivi a causa dell’alta frequentazione delle spiagge

– Sorvegliate che nessuno oltrepassi le delimitazioni dei settori di nidificazione

– Osservate i nidi ad una distanza di almeno 30 metri, usate il binocolo per controllare meglio

– Non fare assembramenti in prossimità del nido

– Quando i pulcini sono in giro, seguiteli a debita distanza ed intervenite solo in caso di pericolo immediato.

– Se qualcuno ha raccolto pulcini recuperateli e avvisate i coordinatori

– Siate preparati! Acquisite conoscenze minime sulla biologia del Fratino e del Corriere Piccolo. Molte persone potrebbero chiedervi informazioni

– Siate cortesi ed empatici con i fruitori della spiaggia. Se notate comportamenti errati (es. bambini che si avvicinano troppo al nido o rincorrono i pulcini, passaggio cani, partite di calcio, beach volley, ecc) comunicate sempre in modo educato, ma con fermezza. Spesso chi avete di fronte non si rende conto che il suo comportamento è sbagliato. Spiegate tranquillamente perchè quel particolare comportamento può risultare dannoso e ricordate che la specie in questione è protetta dalla legislazione nazionale di settore. Evitate situazioni di scontro che possono portare a ritorsioni verso i nidi nelle ore in cui non sarà presente la vostra sorveglianza. Se necessario avvertite le autorità competenti (Guardie Nogra, Guardia Costiera ecc).

– Non pubblicate foto del nido sui social in quanto la “pubblicità” della loro presenza rischia di essere dannosa

– I cani non sono ammessi in tutta la spiaggia di Torre Flavia, possono predare nido e pulli. In merito a questo divieto sono state emanate ordinanze comunali (Ordinanza n. 5 del 22.2.2022 del Comune di Cerveteri, in vigore dal 1 marzo al 30 luglio 2022; e Regolamento comunale art. 9 comma 5; delibera 14 del 1/4/2014 del Comune di Ladispoli)

– Siate riconoscibili ed equipaggiati, portate con voi: tesserino del volontario, binocolo, elenco numeri utili, smartphone e questo vademecum

Chiedete al centro visite del parco, via roma 141, oppure scrivete a:

Corrado Battisti 3282289873, c.battisti@cittametropolitanaroma.it

Alessandro Polinori lipu alessandro.poinori@lipu.it