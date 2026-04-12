Presentato il Palio Marinaro di Santa Fermina 2026 alla Fondazione Cariciv • Terzo Binario News

Partecipatissima e riuscita la conferenza stampa tenutasi venerdì pomeriggio presso la sala conferenze della Fondazione Cariciv.

A fare gli onori di casa insieme al presidente della Mare Nostrum 2000 Sandro Calderai il presidente della Fondazione Cariciv Gaetano Starace, la presidente onoraria Gabriella Sarracco per la presentazione del “Palio Marinaro di Santa Fermina 2026” e i tanti eventi a corollario della due giorni che si svolgerà il 18 e il 19 aprile prossimo.

Questa manifestazione è ispirata alla storia, alla cultura, alle tradizioni ed alla leggende della nostra città ed è entrata oramai stabilmente da anni nel palinsesto dei festeggiamenti in onore della Santa Patrona, così come programmato dal “Comitato Diocesano Patrona Santa Fermina” del Presidente Stefano Fantozzi presente alla conferenza e che ha illustrato il programma completo dei festeggiamenti.

Tante le autorità presenti: il sindaco Marco Piendibene, la vicesindaca e assessora alla scuola Stefania Tinti, l’assessore al turismo Piero Alessi, le consigliere regionali Emanuela Mari e Marietta Tidei e la presidente della Pro Loco e membro della Fidapa e della Mare Nostrum Maria Cristina Ciaffi. Tutti gli intervenuti hanno espresso vivo apprezzamento nei confronti della Mare Nostrum e degli organizzatori per il Palio Marinaro, ormai divenuto un vero e proprio contenitore di valori e attività che spaziano dal sociale alla solidarietà, dallo sport alla promozione dell’identità cittadina, rappresentando a pieno titolo le eccellenze della città. Ad aprire la serie degli interventi è stato il sindaco Marco Piendibene, che ha elogiato il presidente Calderai e tutti i soci della Mare Nostrum, sottolineando l’importanza crescente della manifestazione e il ruolo fondamentale che essa ricopre per la comunità. Il primo cittadino ha inoltre ricordato con soddisfazione la brillante partecipazione dei ragazzi del Palio Marinaro alla regata internazionale di Reggio Calabria, evidenziando il valore sportivo e aggregativo dell’intero movimento. A seguire è intervenuta la consigliera della Regione Lazio Emanuela Mari, civitavecchiese, che ha ribadito il forte sostegno istituzionale all’iniziativa. La consigliera ha ricordato di aver ospitato in Regione sia l’equipaggio vincitore sia quello classificatosi quarto a Reggio Calabria, oltre a una delegazione del Palio Marinaro, segno dell’attenzione crescente verso una manifestazione che sta assumendo sempre maggiore rilievo. Anche a nome della Regione Lazio, Mari ha rivolto i propri complimenti agli organizzatori. Successivamente ha preso la parola il presidente Gaetano Starace, che dopo aver espresso il proprio plauso ha sottolineato il valore del Palio come strumento di aggregazione sociale e di coesione, capace di inserirsi anche nel più ampio contesto delle celebrazioni per la Santa Patrona della città, Santa Fermina. Starace ha ricordato inoltre il sostegno costante di Gabriella Sarracco, presidente onoraria della Fondazione Cariciv, da sempre vicina alla manifestazione e attenta alla sua crescita, evidenziando il coinvolgimento dei giovani e la partecipazione sempre più ampia anche di equipaggi provenienti da Malta e da altre città italiane. È stata poi la volta della vicesindaca e assessora alla scuola Stefania Tinti, che ha sottolineato l’importanza internazionale che il Palio sta progressivamente assumendo. La vicesindaca ha raccontato l’incontro con l’ambasciatore maltese, rimasto colpito dall’accoglienza ricevuta e fortemente interessato alla manifestazione, a conferma della sua crescente visibilità oltre i confini nazionali. Tinti ha inoltre rivolto un sentito elogio ai numerosi giovani partecipanti, apprezzandone entusiasmo, educazione e spirito sportivo, qualità che rappresentano un esempio positivo per la città. Ha infine ricordato i prossimi appuntamenti, con l’arrivo degli equipaggi degli istituti nautici provenienti da tutta Italia e, domenica, delle squadre senior per le gare del Palio dei Tre Porti Open.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla presidente della Pro Loco, Maria Cristina Ciaffi, che ha ribadito la forte sinergia con il Palio Marinaro, sottolineando il contributo organizzativo dell’associazione e la collaborazione con numerose realtà del territorio. Ciaffi ha inoltre ricordato la presenza di una parte del Corteo Storico del Palio che aprirà ufficialmente la manifestazione. Nel corso della serata è stato presentato il nuovo “Damasco” in due esemplari realizzati da Renzo Caprio che saranno assegnati, come tradizione, ai vincitori del Palio Marinaro tra i Nuovi Rioni Storici della Città. Infine, è intervenuto Stefano Fantozzi, presidente del Comitato Diocesano Santa Fermina, che ha illustrato nel dettaglio il ricco calendario dei festeggiamenti in onore della patrona, che accompagneranno la città nei prossimi giorni. Presenti insieme al presidente Calderai il vicepresidente Vincenzo Ricotta e con la divisa azzurra i soci storici della Mare Nostrum 2000 Antonino Ponzio, Claudio Guida, Pierluigi Valente, oltre a loro i tecnici Ivano Scotti, Sandro Pazzaglia e Gennaro Loiacono e ancora Cristana Giardini. A Tutti loro e al C.D. è andato un sincero ringraziamento per la vicinanza in questi anni contribuendo affinchè il Palio Marinaro di Civitavecchia raggiungesse il livello attuale. Un commosso ricordo è stato dedicato ad Enrico GRIECO che troppo presto ci ha lasciati.Il presidente Sandro Calderai ha ringraziato le tantissime autorità civili, militari e religiose che sono intervenute, fra cui il giudice della Sacra Rota e parroco dei Santi Martiri Giapponesi don Giovanni Demeterca; Sono stati presenti inoltre i rappresentanti delle varie associazioni legate sinergicamente al Palio Marinaro e rappresentanti delle varie forze dell’ordine e il rappresentante del Coni membro di Giunta Massimiliano BROCCHI, Calderai ha presentato il calendario della due giorni del Palio Marinaro che si svolgerà il prossimo 18 e 19 aprile 2026. Molto apprezzato il momento della danza sportiva a cura dei bellissimi e talentuosi giovani campioni Desy Serafini e Matteo Cianfoni Giardini ballerini di classe “A”: della Scuola di Danza “WORLD DANCE ACADEMY” di Fiumicino che si sono esibiti in un pezzo di Jive e un pezzo di rumba.