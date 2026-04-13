Il panificio Mari della Cna protagonista nel corso di Geo, la trasmissione di Rai3 • Terzo Binario News

Appena la scorsa estate, insieme alla Cna, aveva riempito piazzale Roma con la “Festa del pane”, in occasione dei suoi primi 100 anni.

E domani (martedì 14) riempirà invece il piccolo schermo: il Panificio Mari sarà protagonista nel corso di Geo, la trasmissione di Rai3 condotta da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda dalle ore 16,20 alle 19.

“Una delle nostre eccellenze – dice Attilio Lupidi, segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia – porterà ancora una volta il nostro territorio al di fuori dei propri confini.

Il Panificio Mari, nostro associato, vanta un secolo di esperienza e l’interessamento di Geo è il giusto riconoscimento all’impegno di un artigiano che ha sempre messo al primo posto valori come qualità e amore per il proprio lavoro.

Mari è riuscito a rinnovare una lunga tradizione di famiglia, basata sul saper fare, che è diventata di tutto il territorio”.

La puntata di Geo avrà un focus dedicato a Montefiascone. Mauro Mari metterà in luce le proprie capacità, mostrando la lavorazione del lievito madre, come si rinfresca, e la produzione dei tozzetti, ovvero alcuni dei suoi “piatti” forti.

Il panificio che porta il suo nome è nato nel 1925 ad opera di Teresa Bruzziches, di cui Mauro è pronipote. Oggi si trova in Corso Cavour 12. Lo scorso 5 luglio, nel corso della “Festa del pane” per celebrare un secolo di attività, era stata organizzata un’iniziativa che ha visto coinvolte pasticcerie, panifici e addetti ai lavori provenienti da tutta la Tuscia e non solo. Un evento con dimostrazioni, interventi delle autorità e degustazioni gratuite che aveva richiamato centinaia di persone, trasformandosi in una grande festa di piazza.