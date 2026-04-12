Romina Mosconi è la "Donna dell'anno" • Terzo Binario News

La cerimonia di premiazione si è svolta alla Fondazione Cariciv di Civitavecchia

Allegra, determinata e tostissima, Romina Mosconi è la “Donna dell’anno” sia per il costante impegno professionale che per la straordinaria forza d’animo.

Il premio è stato consegnato venerdì pomeriggio, presso la Sala Conferenze della Fondazione Cariciv di Civitavecchia. Un riconoscimento che appare, fin dalle prime battute, come un atto di profonda giustizia per una figura che ha saputo declinare la propria professionalità in modi diversi ma sempre coerenti.

Laureata e poliglotta, Romina ha scelto per vocazione il mondo della formazione e della informazione. Come docente, ha guidato generazioni di scolari con sicurezza e trasporto; come giornalista, ha raccontato il territorio con precisione e onestà.

Ma oltre i titoli, il premio della Cariciv celebra la “donna combattente”. Romina infatti è nota per la sua capacità di affrontare le sfide della vita, anche le più dure, senza mai smarrire quel sorriso contagioso che è diventato il suo segno distintivo. Chiunque abbia avuto il piacere di collaborare con lei o di incrociare il suo cammino parla di una persona rara, dotata di una empatia profonda e di una luce capace di portare il sole anche le giornate più buie.

“Sono davvero felice – ha commentato entusiasta – e mi ha fatto piacere che tanti di voi abbiano voluto condividere questo momento così speciale e carico di emozioni”.