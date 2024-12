Prende forma l'asilo nido di Prato del Mare a Santa Marinella • Terzo Binario News

Dopo alcuni ritardi dovuti ad inconvenienti tecnici, prende forma l’asilo nido di Prato del Mare, un progetto che rappresenta un passo fondamentale per il miglioramento dei servizi scolastici per le famiglie e la comunità di Santa Marinella.

La struttura, progettata per essere inclusiva e sostenibile, sarà presto una realtà. I lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido sono infatti in pieno svolgimento. Approvata e definita infatti la variante progettuale, contemplando l’allestimento di rampe per il superamento di barriere architettoniche ed un migliore accesso in continuità con l’area verde circostante.

Le fondamenta e la struttura in elevazione sono già in fase di realizzazione, rispettando i tempi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Comune ha già ricevuto i primi finanziamenti, a testimonianza della solidità del progetto e dell’impegno dell’amministrazione a garantire servizi di qualità per le famiglie.

La struttura rappresenterà un punto di riferimento fondamentale per il quartiere di Prato del Mare e non solo, offrendo a tutta la città un servizio essenziale per i bambini dai 0 ai 3 anni.

Il Sindaco Pietro Tidei ha espresso grande soddisfazione per questo importante traguardo, dopo i ritardi legati a problematiche tecniche, in particolare con lo sbancamento e la realizzazione delle fondazioni.

“Questa nuova opera pubblica rappresenta un investimento sul futuro dei nostri bambini e sulla qualità dei servizi scolastici che offriamo alle famiglie di Santa Marinella – ha dichiarato il Sindaco Pietro Tidei -. Abbiamo lavorato con impegno per superare le difficoltà tecniche e ora siamo felici di poter finalmente dare il via a una struttura che risponderà ai bisogni educativi dei più piccoli e garantirà un ambiente sicuro e moderno.”

L’Asilo Nido a “Prato del Mare” contempla la realizzazione di tre moduli adibiti ad aule scolastiche dedicate ai bambini della scuola dell’infanzia e spazi complementari, offrendo così un servizio educativo di alta qualità, a misura di bambino, in luoghi innovativi e sostenibili.

Il completamento dell’opera è previsto entro il prossimo anno.