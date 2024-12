Nuovi corsi Oss e Oepac a Santa Marinella • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale di Santa Marinella, guidata dal sindaco Pietro Tidei, e l’assessore alle politiche sociali Pierluigi D’Emilio, annunciano l’avvio di nuovi corsi gratuiti per l’ottenimento delle qualifiche di Operatore Socio Sanitario (OSS) e Operatore Educativo di Promozione dell’Autonomia e della Comunicazione (OEPAC).

Un’opportunità per il futuro. Queste iniziative rientrano nel più ampio quadro delle politiche attive del lavoro messe in campo dall’Amministrazione per contrastare la disoccupazione e favorire l’inserimento lavorativo.

Possono iscriversi i disoccupati di medio o lungo periodo, residenti a Santa Marinella e iscritti al Centro per l’Impiego, in possesso dei seguenti requisiti:

Corso OSS: Licenza media.

Licenza media. Corso OEPAC: Diploma di scuola superiore.

Cosa fanno l’OSS e l’OEPAC?

OSS: L’Operatore Socio Sanitario assiste le persone non autosufficienti nelle attività della vita quotidiana, collaborando con gli operatori sanitari.

OEPAC: L'Operatore Educativo di Promozione dell'Autonomia e della Comunicazione supporta gli alunni con disabilità nell'ambito scolastico e può operare anche in altri contesti, come centri diurni, cooperative sociali e strutture socio-sanitarie.

I corsi si svolgeranno in modalità mista, combinando lezioni frontali in aula, attività formative online e un tirocinio pratico presso strutture convenzionate. La durata complessiva di ciascun percorso è di sei mesi.

Le figure professionali formate potranno operare sia in ambito pubblico che privato, trovando impiego in strutture come scuole, centri diurni, cooperative sociali e ospedali.

Un impegno per il sociale.

Come sottolineato dall’assessore D’Emilio “Si tratta di corsi altamente qualificanti che permettono di acquisire competenze spendibili in diversi ambiti, dal settore sanitario a quello educativo. L’obiettivo è quello di offrire ai nostri concittadini gli strumenti necessari per trovare un’occupazione stabile e soddisfacente”.

Il sindaco Tidei ha espresso sincera soddisfazione per questa nuova iniziativa, sottolineando l’importanza di investire nelle politiche sociali, soprattutto in un momento di difficoltà economica. “Nonostante i tagli ai finanziamenti, la nostra amministrazione continua a lavorare per garantire ai cittadini servizi di qualità e opportunità di crescita. Questi corsi sono un esempio concreto del nostro impegno per il benessere della comunità”.



Per informazioni e iscrizioni scrivere a politichesociali@comune. santamarinella.rm.it