La Tidei: “Dalla legge sull’Etruria Meridionale in arrivo nuove risorse per Civitavecchia” • Terzo Binario News

“Anche quest’anno la legge sull’Etruria Meridionale ha i suoi effetti positivi anche su Civitavecchia.

In arrivo dalla Regione Lazio circa 200 mila euro in conto capitale che, come affermato dall’Amministrazione saranno utilizzati per avviare la realizzazione del Museo del Mare all’interno del Forte Michelangelo e circa 80 mila in parte corrente euro che il Comune destinerà con ogni alla stagione culturale estiva.

Siamo decisamente soddisfatti che questa legge continui ad essere finanziata anche da questa amministrazione regionale, perché quando nel 2021, insieme al consigliere Minucci, l’abbiamo proposta, l’intento era quello di creare maggiori opportunità per i nostri territori, sia per realizzare opere che per mettere in campo opportunità d’attrazione culturale e turistica”, dichiara la capogruppo di Italia Viva al Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei.

“Queste risorse si vanno ad aggiungere ai circa 150 mila euro che la Regione Lazio ha nei giorni scorsi deliberato di concedere a Civitavecchia per la realizzazione di opere sulla viabilità a Campo dell’Oro, nel quadro della legge 14 del 2008, delibera che verrà perfezionata nei prossimi giorni dopo un passaggio nella commissione competente.

Bene, infine, che la Giunta abbia accolto un mio emendamento al collegato che reinserisce nella Legge sull’Etruria meridionale la consulta dei sindaci, in quanto lo spirito originario della legge aveva tra i suoi punti cardine proprio che i Comuni mettessero in campo azioni anche coordinate per realizzare interventi più ampi e omogenei. Continueremo a lavorare per rendere sempre più centrali e protagonisti, come meritano, questi nostri territori”, conclude Marietta Tidei.