Porto Pidocchio sabato sarà a Sempreverde su Rete 4 - Terzo Binario News

Prenderà via da Porto Pidocchio la puntata di sabato 10 aprile di Sempreverde, il programma di Luca Sardella in onda su Retequattro, ma non ci sarà solo il mare in bella evidenza.

“Dopo la puntata di “Striscia la notizia” dedicata al carciofo romanesco di Ladispoli, abbiamo avuto l’opportunità di ospitare le riprese di un altro programma dedicato al territorio e ai suoi prodotti – così Francesca Lazzeri, assessore al commercio, attività produttive e comunicazione – Grazie a Enea Fornari, Luigi Saini, Patrizio Evangelisti, Claudio Nardocci, Luigi Cicillini, Roberto Lazzeri, Antonio Agrestini, Fabrizio Porcaroli, Filippo Moretti, Corrado Battisti, Lorenzo Belardi, Luciano Zani, Enzo Freddi per aver accolto la mia richiesta e per essersi messi a disposizione della trasmissione e a tutti coloro che hanno già dato la disponibilità per le riprese che verranno effettuate a fine mese per una nuova puntata di “Sempre Verde”.

Appuntamento alle 12:55, sabato 10 aprile, su Rete4 per scoprire – qualora non lo sappiate – quanto è bella la nostra città”.