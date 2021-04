Flavia Servizi: "Condotta da sostituire in via Fiume" - Terzo Binario News

“La condotta idrica sulla quale stiamo lavorando è una delle più antiche di Ladispoli, risale agli sessanta. Da martedì scorso abbiamo già cambiato 12 metri di condotta ed oggi ne saranno sostituiti altri quattro.

Per minimizzare i disagi alla popolazione abbiamo tentato di riparare il vecchio tratto per non interrompere il flusso idrico mentre eseguivamo la sostituzione ma, purtroppo, nuove rotture si sono susseguite e siamo stati costretti a chiudere il flusso per poter lavorare”.

Con queste parole il responsabile del servizio idrico di Flavia Servizi, Andrea Lancianese, ha commentato i guasti che di questi giorni in via Fiume, angolo via Venezia, hanno comportato il blocco dell’erogazione idrica in alcune arterie cittadine, per varie ore della giornata, per consentire di eseguire i lavori di riparazione.

“Per risolvere definitivamente il problema in questa parte di acquedotto – ha proseguito Lancianese – è in programma la sostituzione dell’intera tratta. Parliamo di un lungo tratto di condotta ed i lavori si dovrebbero protrarre per diversi giorni. Non appena sarà stabilita la data daremo ampia comunicazione dell’inizio dei lavori che verranno organizzati in modo da limitare più possibile i disagi agli utenti quando verrà chiuso temporaneamente il flusso idrico in quella zona, ma in questo modo prevediamo di risolvere definitivamente il problema”.

“Ovviamente – ha concluso Lancianese – a disposizione dei cittadini ci saranno delle autobotti con acqua potabile”.