Porta un fiore a chi non ce l'ha, l'iniziativa a Santa Marinella • Terzo Binario News

“Porta un fiore a chi non ce l’ha” è il progetto di solidarietà presentato giovedì mattina durante la Conferenza stampa che si è tenuta nell’aula consiliare di via Cicerone.

Presenti il sindaco Pietro Tidei e il consigliere con delega ai servizi cimiteriali Alessio Rosa, che ha curato l’organizzazione dell’iniziativa. Con loro i rappresentanti della società che si occupano della gestione del Cimitero Comunale.

“Si tratta di un progetto che per la prima volta viene realizzato nella nostra città e prevede la possibilità di donare fiori veri o artificiali da destinare alle sepolture che, per diverse ragioni, è tanto tempo che ne sono prive- ha spiegato il consigliere Rosa- Un gesto di solidarietà e gentilezza, che sono sicuro i nostri concittadini saranno lieti di fare, dimostrando generosità e attenzione”.

“Un omaggio dedicato ai defunti che da tempo non ricevono fiori e si trovano una sepoltura disadorna o abbandonata- ha detto il sindaco Tidei- Ringrazio fin da ora, a nome dell’Amministrazione Comunale, chi aderirà e si farà portavoce di questa iniziativa con i cittadini, invitandoli a partecipare.

Il nostro impegno per dare le risposte alle tante richieste di tumulazione ricevute in questi anni sta procedendo con l’affidamento dei lavori per la realizzazione di tre mila nuove sepolture, loculi e cappelle- ha spiegato Tidei- Un nuovo cimitero, una grande opera e un investimento di 8 milioni di euro, che compiamo per dare alla città una struttura moderna ed efficiente, con una migliore accessibilità, spazi per il raccoglimento, una nuova chiesetta e tutti i servizi necessari.”

Il consigliere Rosa ha inoltre voluto ringraziare gli addetti al servizio cimiteriale per la disponibilità offerta nell’organizzazione della raccolta dei fiori, che si potranno consegnare ponendoli nelle apposite ceste messe a disposizione dai fioristi agli ingressi del Cimitero. Sarà cura del personale adunarli e disporli accuratamente sulle tombe sprovviste.