Confcommercio Civitavecchia: "Bene l'assegnazione dei primi marchi Deco" • Terzo Binario News

Confcommercio Litorale Nord esprime profonda soddisfazione per l’incontro istituzionale tenutosi ieri, giovedì 3 aprile, nel corso del quale la Commissione De.C.O. ha ufficialmente riconosciuto le prime 3 attività commerciali, tutti Nostri associati Confcommercio, autorizzati all’utilizzo del marchio per altrettanti prodotti della tradizione locale: i biscottini di Natale, la pizza di Pasqua classica e la pizza di Pasqua al cioccolato.

Si tratta di un traguardo particolarmente significativo per la nostra associazione, che sette anni fa propose di avviare il percorso per l’istituzione della Denominazione Comunale d’Origine (De.C.O.), con l’obiettivo di valorizzare e tutelare le produzioni tipiche del territorio.

Oggi, con l’ufficializzazione dei primi produttori, prende concretamente avvio un progetto di forte rilevanza culturale, identitaria ed economica per la città di Civitavecchia. Il marchio De.C.O. rappresenta infatti uno strumento di tutela delle tradizioni enogastronomiche locali e, al contempo, un volano per la promozione e lo sviluppo delle microeconomie legate al territorio.

Confcommercio Litorale Nord rivolge un ringraziamento alla Commissione De.C.O. per il lavoro svolto con serietà e competenza, e all’Amministrazione Comunale, nello specifico a tutto l’ufficio Commercio, per l’impegno dimostrato nel sostenere un progetto che riteniamo strategico per la crescita dell’identità produttiva e culturale della nostra comunità.

Ribadiamo il nostro impegno a fianco delle imprese locali, affinché sempre più produttori possano intraprendere il percorso di riconoscimento e contribuire alla promozione dell’eccellenza civitavecchiese.