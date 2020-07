Pessima ricezione tv, dal Litorale replicano all'AgCom - Terzo Binario News

Il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco scrive a Rai Way

Passano giorni ma il problema della pessima ricezione dei canali tv resta tale e quale. Non solo: sembra che “lo schermo a quadretti” riguardi un numero sempre crescente di televisori e in zone più ampie del Litorale.

Per esempio a Civitavecchia la problematica è nota all’Amministrazione Comunale da tempo, tanto che dal Pincio hanno preso carta e penna per scrivere a Ray Way – ovvero una delle spa del servizio pubblico del gruppo Rai, la quale possiede la rete di diffusione del segnale radiotelevisivo di Saxa Rubra e ha il compito di gestire e mantenere gli impianti di diffusione – e rendere nota la problematica. Tra l’altro a Civitavecchia gli impianti da cui le antenne domestiche ricevono i segnali sono due ovvero Poggio Paradiso e da Monte Argentario, con il centro trasmissioni toscano rinnovato pochi anni fa. Ed è questo il motivo per cui su telecomando capita di trovare canali in sovrapposizione.

Intanto a Ladispoli qualcun altro invece ha deciso di replicare a quanto affermato dall’AgCom circa i problemi di ricezione. <Essendo direttamente coinvolto – scrive un ladispolano – nel disservizio relativo alle pessima visione dei canali tv nella zona di Ladispoli inclusi quelli Rai, come buona parte della cittadinanza da quanto leggo sulla stampa, faccio presente che negli ultimi mesi come condominio abbiamo fatto intervenire due volte un antennista specializzato per fare in modo che tutto sia allineato agli standard correnti, l’ultima volta appena dieci giorni fa. Abbiamo installato una nuova centralina. I canali Rai influenzati dalla cattiva ricezione, che secondo voi potrebbe essere risolta con una semplice ri-sintonizzazione, non sono totalmente assenti. Semplicemente “spariscono” in alcuni orari, come al mattino intorno alle 11, il pomeriggio, intorno alle 14, alla sera intorno alle 19 e poi di nuovo dalle 21 fino a mezzanotte. Curiosamente, in concomitanza con i disturbi sopracitati ai canali Rai, gli stessi problemi impediscono la visione numerosi canali privati nazionali, come gli hd di Mediaset. Come cittadino chiedo quindi che vengano messe in atto tutte le verifiche necessarie a garantire il servizio in modo continuativo sui sopracitati canali che dovrebbero essere pienamente operativi”.