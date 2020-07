Accompagnatori e guide turistiche: "Devastati da Covid e miopia politica" - Terzo Binario News

“Non basta la totale assenza di lavoro… non basta la mancanza di un sostegno da parte dello stato, sostegno che si badi bene dovrebbe consistere anche semplicemente nell’utilizzare i fondi già stanziati per la promozione del territorio per far lavorare i professionisti del turismo.

Per fargli fare quello che sanno fare, ossia promuovere con qualità e professionalità i luoghi che conoscono alla perfezione.

Al posto di studenti o hostess e steward privi di esperienza.

Per carità non vogliamo elemosinare nulla, ma preferiremmo che si pensasse a preservare la continuità lavorativa di professionisti del turismo piuttosto che buttare i soldi perché non ci si è pensato o peggio, per fare clientela.

Le guide e gli accompagnatori che oggi non lavorano, domani, alla ripresa (auspicata più che attesa), potrebbero essere stati costretti ad abdicare… a passare ad altro per sopravvivere.

E i territori sarebbero privi della loro capacità di far innamorare i turisti, di fare pubblicità alle loro peculiarità.

Come Associazione abbiamo scritto agli enti locali, alle Regioni, a tutti i destinatari di tali fondi senza ottenere nulla, spesso neanche un contatto od un riscontro.

E che cosa succede nel frattempo?

Nel frattempo, il Senato licenzia il decreto rilancio trascurando il turismo e dimenticando completamente chi nel turismo ci lavora.

Nel frattempo, qualche sito di interesse turistico si permette di impedire l’accesso ai gruppi organizzati accompagnati da guide ed accompagnatori.

O di limitarne al minimo la presenza con balzelli e procedure discriminatorie.

Nel frattempo, qualche Comune si mette ad organizzare visite guidate GRATUITE spacciandole per attività didattica, e parliamo di realtà quali Roma, non di un paese sconosciuto….

E per concludere qualche Sindaco, eclatante il caso di Ponza, si inventa che per difendersi dal Covid è necessario impedire le visite guidate sul proprio territorio!

Da vittime ad untori…. il passo è breve….

Vediamo poi inaugurazioni di discoteche con migliaia di persone e sagre di paese dove all’ingresso ti misurano la temperatura e come entri ti togli la mascherina e ti “assembri” intorno ad una tavola.

Fare demagogia in questo momento è decisamente facile.

Fin troppo.

Peccato che non la facciamo per qualche voto, e neppure per una qualche visibilità.

La facciamo perché siamo investiti da una tempesta perfetta che sembra non lasciarci scampo.

Abbiamo interloquito, manifestato localmente e nazionalmente, abbiamo fatto tutti le stesse richieste.

Non abbiamo ottenuto neanche una risposta, nessuna proposta.

Ma perseveriamo in quanto consapevoli che alcune migliaia di professionisti non solo debbano poter tornare a lavoro, ma che siano una risorsa troppo importante per un paese che del turismo fa la sua industria più importante. O almeno così si dice.

E se qualche guida riesce, nonostante gli ostacoli che chi dovrebbe aiutarti ti pone innanzi, con qualche singolo turista o piccoli gruppi, per gli Accompagnatori è impossibile pensare di ricominciare, vista l’assenza assoluta di gruppi di turisti organizzati.

Per questo continuiamo a chiedere a chi ha fondi a disposizione di coinvolgere guide ed accompagnatori per visite ed accoglienza nei propri territori.

Altro che volantini o pubblicità…

Chiediamo che il piano di rilancio annunciato per l’autunno preveda un sostegno per chi questo inverno non potrà assolutamente lavorare vista la stagionalità della propria professione e l’assenza di introiti della stagione in corso.

Chiediamo che agli annunci, ultimo dei quali quello del Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, seguano i fatti…

E proponiamo alle altre Associazioni di costituire un tavolo comune ed una piattaforma di proposte e richieste condivisa.

Agilo è sempre stata disponibile alla collaborazione, mettendo da parte qualsiasi aspirazione o voglia di apparire.

Lo siamo ancora di più adesso che continuiamo a crescere nei territori conoscendo le sempre maggiori difficoltà che Accompagnatori e Guide si trovano ad affrontare.

Il settore privato è ripartito con difficoltà, ma è ripartito.

Ma a Guide ed Accompagnatori è impedita la possibilità di tornare a lavoro. Non solo per l’assenza di turisti … ma per la miopia e l’ignoranza di chi dovrebbe garantire la possibilità di lavorare a chi come noi rispetta ogni prescrizione e si impegna per controllare le persone che accompagna”.

Paola Di Giovanni Presidente di Agilo