A12, chiude il tratto fra Civitavecchia Sud e Nord - Terzo Binario News

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per programmati lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiuso il tratto tra Civitavecchia nord e Civitavecchia sud, secondo il seguente programma:

dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 luglio;

dalle 22:00 di giovedì 30 alle 6:00 di venerdì 31 luglio;

dalle 22:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 agosto;

dalle 22:00 di martedì 4 alle 6:00 di mercoledì 5 agosto.

Inoltre è stata annullata la chiusura della stazione di Maccarese Fregene, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Roma e da Civitavecchia, che era prevista dalle 22:00 di giovedì 30 alle 6:00 di venerdì 31 luglio.