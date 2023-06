Per Lucky Woody basta canile: venite a prendermi e datemi una casa • Terzo Binario News

Sono LUCKY WOODY, pastore svizzero bianco / maremmano nato il 14.6.2012.

Sono molto bello ma i miei occhi sono tristi, da troppo tempo sono rinchiuso in canile.

Sono di taglia grande, il mio carattere, un tempo forte e deciso con gli anni si è molto addolcito. Se venite a conoscermi potremo intraprendere un percorso di conoscenza .Un bel giardino, una cuccia confortevole e tanto amore saranno l’ideale per me, non chiedo altro e saprò essere un amico affettuoso.

Se hai esperienza e desiderio di aiutarmi, puoi essere tu il mio amico, per sempre.

Cerca un padrone che lo ami ma è adottabile anche a distanza.

Si può chiamare o prendere appuntamento presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano, Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi).tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297. rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM. Aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17.