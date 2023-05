"Slow Fish" a Genova, cinque gli incontri con la Condotta "Costa della Maremma Laziale" nello stand regionale • Terzo Binario News

Giunta all’undicesima edizione, Slow Fish torna dall’1 al 4 giugno a Genova.

Organizzata da Slow Food e Regione Liguria, in collaborazione con il Comune di Genova, la manifestazione biennale dedicata agli ecosistemi acquatici torna al Porto Antico, luogo simbolo della cultura marinara della città, con il tema Coast to Coast, un modo per sottolineare come gli ambienti acquatici e la terraferma siano ecosistemi strettamente interconnessi tra loro. Attività di educazione, Laboratori del Gusto, Aperitivi e Cucine di Strada.

La Condotta Slow Food “Costa della Maremma Laziale “ è particolarmente sensibile al tema di questa edizione di Slow Fish. Infatti quest’anno la nostra presenza è importante e con un considerevole numero di appuntamenti.

La nostra Condotta si inserisce all’interno dello Stand della Regione Lazio, che viene gestito da Slow Food Lazio.

Le iniziative che ci vedono coinvolti nei quattro giorni della manifestazione sono ben cinque. Iniziative considerate molto interessanti da Slow Food Lazio, sia per le tematiche che per la rappresentatività del nostro territorio.

Si inizia Giovedì 01 alle ore 16.00, con IL PESCE NELLA CUCINA SENZA GLUTINE , con Clara Prioreschi ( nutrizionista ) e Marco Porro ( Cuoco dell’Alleanza Slow Food e decano della Cucina senza glutine nel suo ristorante a Ladispoli);

Alle ore 20.30 Sempre con Marco Porro, LA COMUNITA’ DEI PESCATORI DI PORTO PIDOCCHIO DI LADISPOLI. A fine incontro presenterà un piatto con la sua visione del connubio tra mare e terra, in omaggio al Tema di Slow Fish 2023.

Venerdì 02 alle ore 13.30 un incontro molto particolare LA PESCA SECONDO GLI ETRUSCHI dove il Portavoce della Condotta Slow Food “Costa della Maremma Laziale” Alessandro Ansidoni, partendo dalla Tomba della Caccia e della Pesca di Tarquinia, approfondirà il rapporto del nostro territorio con il mare e con la pesca, sin dai tempi degli Etruschi.

Alle ore 20.30 Ansidoni, insieme al cuoco Massimo Taverna, presenterà il Piatto simbolo della cucina Civitavecchiese LA MINESTRA DI PESCE POVERO. Dopo aver raccontato questo piatto, la sua storia, gli aneddoti che la legano alla comunità civitavecchiese, lo si potrà degustare grazie al Cuoco Massimo Taverna che lo realizzerà in diretta e lo offrirà accompagnato a crostini di Pane Giallo di Allumiere.

Domenica 04 alle ore 12.00 sarà presentata la Comunità Slow Food del Riccio di Mare, che nasce per la tutela e la valorizzazione del Riccio di Mare di Santa Marinella e Civitavecchia che è un Prodotto dell’Arca del Gusto da ormai parecchi anni. Il Portavoce della Comunità Slow Food Angelo Fanton, insieme a Fabrizio Fraschetti ( Responsabile del CMFP Castelfusano Alberghiero) ed allo Chef Andrea Palmieri, presenteranno, visto che in questo periodo dell’anno non è possibile catturare i ricci di mare, un piatto particolare “GLI SPAGHETTI RICCIO… FUGGITO “

Ad aiutarci in queste iniziative saranno presenti alcune aziende a noi sempre vicine che porteranno i loro prodotti a Genova:

IL PANIFICIO F.LLI ARMANI , ILPANIFICIO PISTOLA E L’ANTICO FORNO LA BIANCA per il Pane Giallo di Allumiere, che accompagnerà tutte le iniziative dello Stand della Regione Lazio;

SAPOR MARIS di Ladispoli per gli affumicati di pesce

E le Aziende Vinicole: MUSCARI TOMAJOLI di Tarquinia – LA RASENNA di Ladispoli – ETRUSCAIA di Tarquinia