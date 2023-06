Per gli studenti dell'Alberghiero Ladispoli una giornata dentro lo stabilimento "Latte Sano" • Terzo Binario News

Era previsto dal Regolamento del Concorso “Chef di Classe” che si è svolto a Gaeta nell’ambito del Festival dei Giovani ad aprile: per i vincitori una borsa di studio da 2000 euro (1500 per il gruppo di Cucina e 500 per quello di Sala) più una collaborazione editoriale con Latte Sano, promotore del contest, per la stesura di un Libro di ricette.

E oggi gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli, accompagnati dai docenti Donatella Di Matteo e Filippo Gennaretti, si sono recati allo Stabilimento Latte Sano, in via della Muratella, per firmare il contratto che prevede l’elaborazione di sei ricette di piatti e sei di cocktail. “E’ stata una giornata straordinaria – hanno sottolineato – cominciata con una magnifica accoglienza e proseguita con la visita dei vari reparti aziendali. Desideriamo ringraziare tutto lo staff che ha mostrato agli studenti le diverse fasi del processo produttivo, dall’arrivo del latte alla vendita diretta. Partecipare ad un Concorso è sempre un’esperienza che arricchisce la formazione degli allievi. Non si tratta semplicemente della soddisfazione legata alla vittoria, ma anche della valorizzazione degli aspetti relazionali ed emotivi dell’apprendimento.

Lo dimostra una giornata come quella vissuta oggi nello stabilimento Latte Sano, che ha consentito di conoscere da vicino dinamiche e processi studiati e spiegati a scuola ma oggi osservati dal vivo con un’efficacia senza dubbio maggiore che si legge facilmente nell’entusiasmo dei nostri studenti”.

Tortino di carciofi (di Marco Benedetti, Nicolas Iencenelli, Alessio Lucia, Alessio Manoni e Manuel Orsini) e “Burro Birra Fake” (Flavia Sbergami): questi i nomi delle ricette e dei vincitori del concorso di aprile. Senza dimenticare il secondo posto del “Golden Coffee” (di Martina Ferrazzi). Un risultato straordinario che aveva premiato la creatività ma anche la correttezza nelle tecniche di esecuzione e nella presentazione delle ricette.

“Siamo soddisfatti ed orgogliosi per un successo che ha superato ogni nostra più rosea aspettativa. – hanno commentato la Prof.ssa Donatella Di Matteo e il Prof. Filippo Gennaretti – Una vittoria che corona un anno scolastico impegnativo, che ha portato più volte sul podio l’Istituto Alberghiero di Ladispoli regalando, a tutti noi, emozioni indimenticabili. Siamo felici e pronti per le prossime sfide”.