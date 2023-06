"Pianeta Mare", concluso a Civitavecchia il progetto "A gonfie vele" • Terzo Binario News

Si è concluso per quest’anno il progetto “A gonfie vele” collaborazione tra l’ Asd Pianeta mare e l’istituto nautico Marcantonio Colonna di Roma ed Anzio. La fontana del Vanvitelli nel porto di Civitavecchia ha fatto da cornice alla manifestazione di consegna degli attestati di frequenza al corso teorico pratico degli studenti.

Partito a febbraio si è protratto fino al mese di maggio, dove i ragazzi dopo aver appreso in aula le nozioni teoriche hanno avuto modo di avere un riscontro pratico di quanto acquisito, navigando con le imbarcazioni sotto l’attenta supervisione dei soci di Pianeta Mare nell’ antistante specchio d’acqua del litorale civitavecchiese, a volte con condizioni meteo marine a cui i ragazzi hanno saputo fare fronte. Gli ultimi due weekend sono stati dedicati alla vita di bordo anche notturna ed alla veleggiata di fine corso.

Entusiasti sia i ragazzi che i docenti che hanno voluto partecipare insieme anche ai genitori alla chiusura del progetto, presenti in molti come detto in precedenza, per la consegna di attestati e targhe, dall’assessore Francesco Serpa, alla GDF con il capitano Matteo Cannella comandante della sezione navali in rappresentanza della sezione aeronavale, a cui va tutto il nostro ringraziamento per il supporto datoci durante le uscite in mare, alla dirigente scolastica Barbara Durante ed ai docenti responsabili del progetto Lucia Billotta, Giuseppe Fiorini e Lombardi Basilio di Roma e Giuseppe Cavaliere e Rosa Maceroni di Anzio. Tutto questo spinge i volontari dell’ ASD Pianeta Mare ad impegnarsi sempre con più passione in altri progetti futuri anche con altre realtà cittadine.