Pdl Olmetto Monteroni al Consiglio del 6 e 7 agosto - Terzo Binario News

“Novità della procedura relativa al PdL Olmetto. Agosto è appena iniziato e come nella migliore tradizione Ladispolana si manifesta l’operosità dell’Amministrazione in tutto il suo splendore.

Lo scorso anno fu la Variante di PRG di cui ancora si attende la discussione delle osservazioni anche per capire se sia operativa o vada corretta secondo il nuovo PTPR, e la cosa potrebbe riguardarci visto come stanno mandando avanti le cose.

Quest’anno si discuterà qualcuno dei punti che erano stati oggetto delle nostre rimostranze rispetto alla DdC 51/2019 (alle quale ci siamo opposti in due al TAR) manifestate già il 28 febbraio e che, per memoria, trovate in calce.

A titolo di memoria ricordo anche che ben 6 consiglieri ed il Sindaco,correttamente, non votarono il provvedimento 51/2019 in quanto, come dichiarato dal Sindaco, avevano degli interessi diretti nel PdL Olmetto e non volevano inficiare quella procedura.

In allegato la convocazione del Consiglio per il 6 e 7 Agosto 2020. ed il punto che ci riguarderà è il 9 “…PRECISAZIONI E APPROVAZIONE NUOVO ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO”

Alla riunone dei lottisti ci è stato riferito che il Sindaco avesse preso impegno ad una Delibera di Consiglio che rettificasse gli errori e le criticità della DdC 51/2019 (che fra l’altro pretendeva di correggere le fragorose stupidaggini della DdC 16/2017)

Vedremo cosa loro preciseranno e come correggeranno l’Atto unilaterale d’Obbligo. Certo non averne discusso con gli interessati in maniera aperta è già sintomo di poca trasparenza e consueto spirito dirigista che, con Olmetto, ha più volte fallito nelle due ultime Amministrazioni e condotto ad un procedimento che, a valle dell’accesso agli atti, possiamo definire fallato in più punti e che potrebbe essere oggetto di ricorsi.

La cosa non è banale perchè l’Atto unilaterale d’Obbligo è quello che il Comune Imporrà di firmare ad ogni lottista pena l’inserimento di chi non lo firmasse nella lista dei non aderenti i quali dovrebbero essere espropriati, e non si sa a quali condizioni.

Per il resto, come potete leggere sotto, le nostre osservazioni riguardavano molti punti e non sarà una foglia di fico a poterli riparare.

Ovviamente aspettiamo gli atti ufficiali.

Come fatto con la chat vi inserisco sotto la firma la proposta che facemmo all’amministrazione, Settembre 2017, di un Roadmap per arrivare ad un risultato soddisfacente per tutti e che è stata allegramente ignorata. Questo per dimostrare che mai siamo stati una parte inerte nel procedimento, ma il processo partecipativo ci ha visto come attori solisti e senza orecchie disposte ad ascoltare dall’altra parte.

Consorzio Alsium