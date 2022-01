Pd Ladispoli sui contagi: "Manca il dialogo fra palazzo Falcone e Asl" - Terzo Binario News

“Mentre i cittadini di Ladispoli assistono tra timori vari alla rapida diffusione del Covid-19, continuiamo ad osservare la totale assenza di iniziativa tesa al contrasto ormai dilagante del virus da parte dell’Amministrazione comunale.

Secondo i dati forniti da Asl Roma 4, sono infatti 470 i nuovi casi registrati in città negli ultimi 7 giorni, un incremento sostenuto verso il quale non si è ancora vista quell’intensificazione dei controlli più volte richiesta, in particolare sull’uso della mascherina.

La stessa amministrazione inoltre sembra non riuscire a stabilire quel dialogo fondamentale con la Asl teso a predisporre sul territorio il raddoppio di strutture per poter effettuare i tamponi e la somministrazione di vaccini, dopo i forti disagi registrati nei giorni scorsi.

A questa situazione di difficoltà e di trascuratezza c’è da aggiungere il fatto del ritorno a scuola dei bambini dopo le festività natalizie, vissuto dalla stragrande maggioranza delle famiglie con forte preoccupazione per la possibile esposizione al contagio dei propri figli.

Dunque, una circostanza alla quale si rende doveroso rinnovare la richiesta di intervento quanto prima delle istituzioni locali per l’intensificazione dei controlli e contemporaneamente avviare un coordinamento tra amministrazione comunale e presidi per una gestione efficiente del rientro a scuola dei ragazzi.

Intervenire nel modo giusto è impellente perché la salute è il bene da salvaguardare, e perché nessun calcolo elettorale o di consenso ne deve mettere in dubbio l’importanza”.

PARTITO DEMOCRATICO

Circolo di Ladispoli