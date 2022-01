Oggi il premier Mario Draghi in conferenza stampa sul decreto covid-19 - Terzo Binario News

Il Presidente del Consiglio relazionerà ai giornalisti alle ore 18:00

Dopo le polemiche e i dissapori non da poco all’interno della maggioranza di Governo dopo l’ultimo Consiglio dei Ministri che ha di fatto introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50, il Presidente del Consiglio Mario Draghi oggi alle ore 18:00 sarà in conferenza stampa per illustrare il nuovo Decreto e i prossimi passi dell’esecutivo in materia di prevenzione alla diffusione del covid-19 e della variante omicron.

Una conferenza molto attesa soprattutto per fugare tutti i dubbi che la stessa stampa nazionale ha sollevato su non pochi aspetti.

Proprio sulla scarsa comunicazione i media e non solo hanno avuto a che dire sul Governo Draghi.

Ben lontani infatti i tempi in cui a spiegare i DPCM appariva l’allora Premier Giuseppe Conte, al quale se da un lato veniva contestata l’onnipresenza e gli orari tardi delle conferenze, dall’altro veniva riconosciuta la capacità e il coraggio di metterci la faccia e di parlare agli italiani in prima persona su decisioni estremamente importanti sulla quotidianità dei singoli cittadini.

La conferenza stampa sarà anche occasione per parlare di politica e di elezioni del Capo dello Stato. Tra i candidati alla presidenza della Repubblica c’è infatti proprio lo stesso Draghi, che sebbene abbia più volte glissato, resta uno dei nomi che circolano con maggiore frequenza.