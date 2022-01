Ardita: "Anche Ladispoli è a rischio chiusura scuole" - Terzo Binario News

“Anche il nostro comune è a rischio chiusura scuole, da prendere in considerazione valutando preventivamente per non rischiare focolai nelle scuole.

Giorno dopo giorno aumentano i casi di Covid a Ladispoli, come si sta facendo in altri comuni del Lazio, che a seguito dei numerosi casi di Covid hanno deciso di non riaprire le scuole. In quest’ ultime ore della giornata ho ricevuto numerose telefonate di genitori preoccupati per il rientro dei loro figli domani a scuola. Ladispoli ha raggiunto i 700 casi di covid, non si può fare finta di nulla.

Urge un confronto del nostro comune con Asl e Ministero della Pubblica Istruzione, non tardivo, onde evitare che aumentino i contagiati tra i ragazzi nelle scuole e a casa nelle famiglie.

Ladispoli non ha bisogno solo di un sindaco che pensa alla politica dell’ asfalto e del cemento, autorizzando con lo spostamento di cubatura la crescita di funghi di palazzi per tutto il centro di Ladispoli da via Lazio a via Ancona a via Palermo a via Trieste a via Oneglia e via Taranto, Ladispoli ha bisogno di un sindaco buon padre di famiglia di tutti i cittadini che pensi a tutelare la salute dei bambini e dei ragazzi a scuola e dei genitori che lavorano che tornano a casa e che rischiano di trovare i figli contaminati nelle scuole. Forse quando avremo superato i 1.000 casi di Covid il sindaco Grando si sveglierà per perdere dei provvedimenti restrittivi per il bene della città e di tutte le famiglie che ci risiedono.

Giovanni Ardita