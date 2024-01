Parte bene il Cerveteri Film Festival, stasera l’anteprima del documentario su Richard Benson • Terzo Binario News

Ospiti d’eccezione, la moglie dello straordinario chitarrista dell’underground romano Ester Benson, lo storico collaboratore Gianni Neri e il regista Maurizio Scarcella

Iniziare una rassegna di giovedì non è mai una sfida semplice. Ma il Cerveteri Film Festival negli anni ha abituato a stupire il proprio pubblico. Pubblico di affezionati, che anche ieri sera, non hanno fatto mancare il proprio sostegno alla manifestazione, accorrendo numerosi per aggiudicarsi il posto migliore in sala.

Una programmazione quella di ieri che affrontava importanti tematiche sociali, a partire dal cortometraggio iniziale, ovvero “FORTUNATA”, introdotto dalla regista Marina Lazzarotto e da Isabella Della Longa, che ha fatto al pubblico un sentito appello all’adozione dei cani in canile, sottolineando come se da un lato far entrare un cane nella propria vita è fonte di grande responsabilità, dall’altro ti riempie la giornata di amore, di gioie. Subito dopo, la proiezione del film “Non morirò di fame”, dalla tematica forte, non da tutti conosciuta, un messaggio di denuncia contro gli sprechi alimentari e del mondo dell’alta ristorazione. Non è un caso infatti la collaborazione alla serata di Unicoop Tirreno, mediante il Responsabile dell’Area Soci Fabio Brai, una realtà da sempre impegnata in favore della solidarietà e sostenibilità.

A fare gli onori di casa, il Direttore Artistico Alessio Pascucci e il Vicesindaco di Cerveteri Federica Battafarano. Oggi, venerdì 26 gennaio, il secondo giorno di eventi: è il turno del grande omaggio a uno dei musicisti più iconici, Richard Benson.

“BENSON – LA VITA È IL NEMICO”

Dai primi anni ’70 ha caratterizzato la scena musicale italiana e mondiale con uno stile tutto suo. Chitarrista, cantautore e personaggio televisivo, conduttore di diverse trasmissioni televisive e radiofoniche, è considerato uno dei principali innovatori della musica metal in Italia. In tanti, lo hanno considerato il chitarrista più veloce del mondo.

Questa sera, venerdì 26 gennaio, il Cerveteri Film Festival, omaggia con una proiezione in anteprima nazionale, Richard Benson, con il documentario “Benson, la vita è il nemico”. Alle ore 21:00 al Cinema Moderno in Via Armando Diaz a Cerveteri, una serata per chi lo ha apprezzato, amato e seguito e per chi vuole conoscere la storia di un personaggio unico nel suo genere.

Ospiti d’eccezione, Ester Esposito Benson, moglie del compianto musicista, lo storico collaboratore Gianni Neri e il regista Maurizio Scarcella. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

PER SAPERNE DI PIÙ…

Personaggio tra storia e leggenda.

Richard Benson, morto a Roma nel maggio 2022, era un musicista e conduttore televisivo diventato una delle icone della scena underground prog-rock romana.

La sua storia viene raccontata in un film biografia, “Benson –La vita è il nemico”, diretto da Maurizio Scarcella. Il lavoro è iniziato nel 2016, in seguito alla richiesta di aiuto che il musicista ha avanzato e si è sviluppato, per tutto il suo arco produttivo, come progetto indipendente.

L’ideatore e regista Maurizio Scarcella, accompagnato da una piccola troupe, si è impegnato a seguire e filmare la vita quotidiana di Richard Benson e di sua moglie Ester Esposito, per un periodo complessivo di 18 mesi.

In cui, in una fase successiva, si è alternata la realizzazione di interviste che creano la consistente rete di testimonianze e riflessioni che ricostruiscono la storia del chitarrista e interprete. La pellicola è prodotta da Piano B Distribuzioni con la collaborazione di Andromeda Film.

IL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI

La seconda giornata del Cerveteri Film Festival parte alle ore 18:00 all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone, con il secondo appuntamento della “Trilogia del Dollaro” dedicata a Sergio Leone. Sarà infatti proiettato “Per qualche dollaro in più”

In serata ci si sposta al Cinema Moderno: alle ore 21:00 proiezione del cortometraggio “Bubbles”. Parteciperà la regista Meri Dishnica. A seguire, l’omaggio a Richard Benson.