Incidente mortale a Roma, il conducente era positivo ai test sulla droga • Terzo Binario News

E’accusato di omicidio stradale, lesioni gravi e gravissime, con l’aggravante per essere risultato positivo agli esami tossicologici. Gli agenti del IV gruppo Tiburtino hanno arrestato il 20enne che era alla guida dell’utilitaria, con sei persone a bordo, che si è ribaltata mercoledì sera in via Fosso dell’Osa, a Villaggio Prenestino provocando la morte di due passeggeri di 46 e 21 anni. Le vittime lavoravano in un banco di frutta e verdura.

Nei confronti del conducente, un ragazzo di 20 anni di nazionalità egiziana, si è proceduto inoltre per una condotta di guida pericolosa e per trasporto di un numero di persone superiore a quello consentito. La Polizia Locale di Roma Capitale, aveva avviato immediatamente tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dei fatti.

Dopo una frenata che ha lasciato segni sull’asfalto per almeno una ventina di metri, l‘auto si è schiantata contro un albero abbattendolo, per poi fermarsi contro un’altra auto in sosta. Tra i quattro sopravvissuti anche un minorenne.

Poco meno di un morto ogni 48 ore. È questo il bilancio dei primi 25 giorni del 2024 in cui si contano già almeno dieci vittime della strada a Roma. L’ultimo è un romano di 56 anni. Si trovava con il proprio scooter in piazza della Stazione Prenestina, una zona di manovra per i mezzi Ama, i così detti squaletti. Forse una distrazione, una manovra azzardata. Lo scooter si è scontrato violentemente con uno di quei mezzi. L’autista alla guida, un 34enne, ha avuto un malore ed è stato portato d’urgenza al San Giovanni. Per il centauro non c’è stato niente da fare.