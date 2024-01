Furti e rapine ai danni di numerose donne, Carabinieri arrestano 28enne brasiliano • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle, nel corso di un servizio di controllo del territorio, in viale Palmiro Togliatti, impegnati nelle ricerche di un soggetto autore di furti con strappo e rapine, ai danni di donne, hanno notato un cittadino brasiliano di 28 anni e lo hanno arrestato. All’uomo è stato notificato un ordine di carcerazione, dovendo scontare 5 anni e 8 mesi di reclusione, per rapina, furti con strappo e lesioni, per fatti risalenti al 2022.

I Carabinieri si sono focalizzati su di lui per l’abbigliamento indossato, simile a quello descritto nelle denunce dalle vittime e lo stesso indossato da un soggetto che la scorsa notte si è introdotto all’interno di una scuola media a Centocelle, senza asportare nulla, immortalato dalle telecamere di videosorveglianza.

Sono in corso indagini per verificare se l’indagato sia lo stesso autore di ulteriori episodi di rapina e furto con strappo avvenuti negli ultimi mesi nella Capitale.

Si precisa che l’indagato deve ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.