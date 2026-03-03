Parcheggi blu a Civitavecchia, Csp: "le procedure per la richiesta di abbonamento mensile" • Terzo Binario News

Si informano i cittadini che per l’acquisto di abbonamenti per la sosta nelle aree a pagamento (strisce blu) il personale di Civitavecchia Servizi Pubblici Srl riceve presso le sedi operative dei parcheggi “Feltrinelli” in Via Sofia De Filippi Mariani a Civitavecchia e “Isonzo” in Via Isonzo 8 a Civitavecchia, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30.

È possibile effettuare l’acquisto dell’abbonamento anche attraverso i parcometri, selezionando la voce di acquisto tramite il menu principale (tasto giallo) e scorrere la lista con le frecce +/- di colore blu.

L’acquisto è possibile previa selezione del titolo dal menu principale e l’inserimento della carta bancaria. Nelle zone ad alta frequentazione turistica, quali Corso Marconi (“Shopping Center”), Piazza Vittorio Emanuele (“Cattedrale”), Via Giordano Bruno (“Poste”), Parcheggio Blasi (“Comune”) e in zona Mercato sono stati collocati parcometri elettronici di nuova generazione che consentono pagamenti “contactless”.

E’ inoltre possibile l’acquisto degli abbonamenti mensili tramite sistema pagoPa visitando la web app GioBlu, inserendo targa ed e-mail. Al termine della procedura, l’abbonamento risulterà attivo secondo le condizioni previste.

Per ulteriori chiarimenti contattare il servizio di assistenza al numero 0766/31792 oppure visitare la pagina internet del sito www. civitavecchiaservizipubblici. it nella sezione “sosta a pagamento”.

Civitavecchia Servizi Pubblici srl