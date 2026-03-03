Cna, per la Giornata internazionale della donna le storie delle imprenditrici e l’incontro con l’influencer Licia Fertz • Terzo Binario News

“Storie di donne. Visioni di futuro”: è questo il titolo dell’iniziativa promossa da Cna Impresa Donna di Viterbo e Civitavecchia, presieduta da Lucia Maria Arena, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna.

Un appuntamento pensato come spazio di racconto, confronto e ispirazione, dedicato alla donna in tutte le sue dimensioni: personale, professionale e creativa.

L’evento si terrà domenica 8 marzo, a partire dalle ore 16 a Viterbo, all’hub di artigianato artistico Lazio Artigiana, in via dell’Orologio vecchio 5-7. Un luogo simbolico, cuore pulsante della creatività e del saper fare artigiano, scelto per accogliere un pomeriggio che intreccia storie, esperienze e visioni.

“Protagoniste saranno le artigiane e imprenditrici CNA – dice Attilio Lupidi, segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia – che condivideranno percorsi di vita e di impresa: le sfide affrontate, gli ostacoli superati, il coraggio di trasformare un’idea in un progetto concreto. L’ingresso è libero e la partecipazione gratuita”.

L’apertura della giornata sarà affidata alla presentazione del libro “C’è sempre tempo per ricominciare” (De Agostini), firmato da Licia Fertz ed Emanuele Elo Usai. Un romanzo autobiografico che invita a ripensare il concetto di età e, in particolare, la terza età femminile, come stagione di nuove possibilità. Il volume propone una visione potente e attuale dell’invecchiamento attivo, valorizzando il contatto sociale e riconoscendo nel caregiving non solo una dimensione assistenziale, ma uno spazio di relazione, crescita e trasformazione reciproca.

Ad accompagnare il pomeriggio, le suggestioni musicali del Corpo bandistico “R. Poleggi” di Fabrica di Roma, diretto dal Maestro Luca Tomarchio. Attivo sul territorio viterbese dal 1873, il complesso rappresenta una realtà storica e culturale di rilievo, impegnata sia nella tradizione, con la partecipazione a processioni e cortei , sia nell’innovazione, attraverso l’organizzazione di masterclass e campi estivi dedicati alla formazione musicale delle nuove generazioni.