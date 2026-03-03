Nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Civitavecchia, Marco Manovelli presidente • Terzo Binario News

“Sì è insediato ieri, 2 marzo 2026, il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Civitavecchia eletto il 15/16 febbraio :
Presidente:
Marco Manovelli
Vice Presidente:
Tecla Izzo
Segretario:
Francesco Mengucci
Tesoriere:
Valentina Papa
Consiglieri:
Tarantino Anna
Loredana Riccioni
Giorgia Midei
Claudio Gaballo
Domenico Nastasi
Durante il consiglio è stata nominata Presidente del Comitato Pari Opportunità Anna Tarantino che si unirà agli eletti:
Claudio Montini, Tamara Manni, Adriano Carbonari.
All’insediamento, erano presenti i tre Revisori eletti:
Presidente:
Cesare Bagherini
e i componenti:
Margherita Tassitano
Mauro Ranieri
Un sentito ringraziamento alla nostra straordinaria Segreteria con Marina e Sara per tutto il supporto che ogni giorno fornisce ai nostri 300 iscritti.
Va ricordato che l’Ordine è un Ente pubblico non economico e non una mera associazione.
Quale Presidente dell’Ordine,
sono felice che tutte le cariche e gli eletti rappresentino l’intero territorio della estesa Circoscrizione del Tribunale di Civitavecchia, composta da ben 18 Comuni da Fiumicino a Montalto passando dal Lago di Bracciano e Civitavecchia.
Auguro a tutti buon lavoro per questi 4 anni di mandato.
Saluti a tutti”
Marco Manovelli