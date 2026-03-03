Nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Civitavecchia, Marco Manovelli presidente • Terzo Binario News

“Sì è insediato ieri, 2 marzo 2026, il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Civitavecchia eletto il 15/16 febbraio :

Presidente:

Marco Manovelli

Vice Presidente:

Tecla Izzo

Segretario:

Francesco Mengucci

Tesoriere:

Valentina Papa

Consiglieri:

Tarantino Anna

Loredana Riccioni

Giorgia Midei

Claudio Gaballo

Domenico Nastasi



Durante il consiglio è stata nominata Presidente del Comitato Pari Opportunità Anna Tarantino che si unirà agli eletti:

Claudio Montini, Tamara Manni, Adriano Carbonari.



All’insediamento, erano presenti i tre Revisori eletti:

Presidente:

Cesare Bagherini

e i componenti:

Margherita Tassitano

Mauro Ranieri



Un sentito ringraziamento alla nostra straordinaria Segreteria con Marina e Sara per tutto il supporto che ogni giorno fornisce ai nostri 300 iscritti.

Va ricordato che l’Ordine è un Ente pubblico non economico e non una mera associazione.

Quale Presidente dell’Ordine,

sono felice che tutte le cariche e gli eletti rappresentino l’intero territorio della estesa Circoscrizione del Tribunale di Civitavecchia, composta da ben 18 Comuni da Fiumicino a Montalto passando dal Lago di Bracciano e Civitavecchia.

Auguro a tutti buon lavoro per questi 4 anni di mandato.

Saluti a tutti”

Marco Manovelli