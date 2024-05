Si Ladispoli sul bilancio: "Immorale spendere 100mila euro per le Frecce che inquinano" • Terzo Binario News

“Il Consiglio comunale del 2 maggio ha approvato il bilancio di previsione.

Tra le varie voci più o meno condivisibili che dipingono una città con lo sguardo rivolto alle “magnifiche sorti e progressive”, spiccano in particolare i 250.000 € per il Summer fest, i 450.000 per altre iniziative turistiche, tra cui il Capodanno!

Ma udite bene, ci sono anche ben 100.000 € per la manifestazione AIR SHOW!

Non occorre andare a leggere i dettagli su eventuali studi di impatto ambientale, le autorizzazioni e dove si farà perché risulta immorale far sfilare aerei che evocano o ci fanno pensare agli aerei che sfrecciano nelle zone di guerra!

È immorale prevedere una manifestazione con aerei che rilasciano ingenti quantità di biossido di carbonio (CO2) monossido di carbonio (CO) ossido di azoto (NO), idrocarburi come il metano e i prodotti derivati dalla combustione come piombo,solfati, nitrati, carbonio organico. Tutti inquinanti che si sommano a quelli già presenti nell’aria, per non parlare dell’inquinamento acustico generato.

È giunto il momento che siano i cittadini a ribellarsi contro le scelte scellerate perpetrate da questa amministrazione, che sia necessaria una mobilitazione dal basso per dire basta allo spreco di soldi che mette in pericolo l’ambiente e la salute di tuttɛ noi e che non ha nulla di turisticamente attrattivo.

Per il futuro consigliamo una regata velica!!”

Circolo Sinistra Italiana

Litorale Nord

“Mahsa Amini”