Paralisi di traffico alla rotatoria di Ladispoli, Ardita: "Inaccettabile perdere mezz'ora per il fast food" - Terzo Binario News

Ieri sera all’ingresso di Ladispoli sull’Aurelia, al km 41, auto ferme 30 minuti con un bus incastrato nell’incrocio. I cittadini sono infuriati.

“Non è possibile che chi torna a casa debba impiegare ulteriori 30 minuti per fare 500 metri. Assurdo!!! Il MC Donald si deve dotare di un suo ingresso riservato, probabilmente all’ interno della zona artigianale, cosi da non ostruire l’ ingresso in città degli automobilisti.

O si prendono dei provvedimenti o presenterò un esposto al MC Donald indirizzato all’ Anas, alla polizia stradale e alla Procura.

Ladispoli e Cerveteri che dalla nascita dei due comuni nel 1970 sono passate da 11.000 abitanti a più di 80.000, in entrambe le città dopo 50 anni allo sviluppo urbanistico e demografico non è corrisposto lo sviluppo delle infrastrutture degli svincoli in entrata ed in uscita in due città.

I comuni collegano per motivi di lavoro molti giovani e famiglie che si spostano come se fosse una sola città, per fare sport, per andare a scuola, per andare al mare.

L’estate e soprattutto per motivi di lavoro, nelle due città bisogna necessariamente realizzare nuove infrastrutture, non si può pensare che l’ingresso di un MC Donald blocchi il traffico di due città. Dobbiamo fare di più e migliorare i servizi”.

Giovanni Ardita