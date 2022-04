Convegno "Ri-Generare" oggi a Ladispoli - Terzo Binario News

In una Ladispoli carente di eventi significativi, con curiosità ed interesse segnalo il Convegno dal titolo Ri-Generare, in via Rimini 10 alle ore 16.00.

L’evento, organizzato in stile “dibattito”, propone l’incontro dialogico con alcuni professionisti del territorio nell’ottica multidisciplinare.

Il tema per nulla scontato è il Benessere Psico-Sociale possibile:Incontrarsi per Riflettere, Dialogare e Ripensare i bisogni di una comunità in attesa di Ri-Generarsi in epoca post-Covid”.

Catia Ciancio